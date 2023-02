Spansk selskap overtar ammoniakkprosjekt i Finnmark fra Equinor

Barents Blue-prosjektet har som mål å produsere en million tonn blå ammoniakk i Finnmark. Partnerne var i utgangspunktet Horisont Energi, Equinor og Vår Energi. Nå trekker Vår energi og Equinor seg ut av prosjektet, mens spanske Fertiberia Group, som produserer gjødsel og ammoniakkderivater, skal eie halvparten av prosjektet.

– Equinor og Vår Energi har vært med på å modne prosjektet frem i utbyggingsfasen som avsluttes 31. Vi ser frem til å samarbeide med Fertiberia for å realisere prosjektet og dermed bidra til avkarbonisering av europeisk industri og transport, sier Bjørgulf Haukelidsæter Eidesen, administrerende direktør i Horisont Energi, i en børsmelding.

Barents Blue-prosjektet støttes med en bevilgning på 482 millioner kroner under EUs IPCEI-hydrogenprogram, som ikke påvirkes av endringene i partnerkonsortiet.

Equinor er fortsatt positiv til å utforske gassforsyningsløsninger til Barents Blue-prosjektet fra Melkøya etter endringene i partnerkonsortiet, heter det i meldingen.

Barents Blue prosjektet handler om å bygge en industriskala ammoniakkfabrikk basert på naturgass, vann og fornybar strøm. Den samlede CO2-fangstgraden skal ifølge Enova være over 99 prosent.

Den daglige produksjonen skal være 600 tonn hydrogen som blir til 3000 tonn ammoniakk, noe som årlig vil gi en produksjon på over én million tonn ammoniakk. To millioner tonn CO2 skal etter planen lagres under sokkelen utenfor Finnmark hvert år.

– Å være en del av Barents Blue-prosjektet er en ny mulighet for Fertiberia til å akselerere vår transformasjons- og vekstprosess innen produksjon av ren ammoniakk, utvide bruken til nye områder som transport og energi og bli det første selskapet i vår sektor som oppnår karbonnøytralitet innen 2035, sier Javier Goñi, administrerende direktør i Grupo Fertiberia, i børsmeldingen.