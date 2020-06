Spania innfører støtte til kjøp av elbil

Tyskland og Frankrike har nylig innført rause støtteordninger for kjøp av elbil. Dette kommer i kjølvannet av pandemien, og skal bidra til å hjelpe bilindustrien og å komme nærmere sine utslippsmål.

Nå har Spania kommet med støtteordninger som skal hjelpe industrien, og meldte denne uken at de innfører direkte støtte til kjøp av biler med nullutslipp.

Det gis en bonus på inntil 4000 euro, tilsvarende ca. 43.000 kroner, for kjøp av elbil eller hydrogenbil.

Dersom man samtidig vraker en bil som er 7 år eller eldre kan støtten økes til 5500 euro, skriver El País.

En annen viktig forutsetning er at bilprodusentene og bilforhandlerne må tilby minst 1000 euro i støtte. En elbil kan dermed bli 6500 euro, omtrent 70.000 kroner, billigere, i innkjøp i Spania.

Støtten er begrenset til nullutslippsbiler som koster under 45.000 euro.

Spania fortsatt på NEDC

Det gis ekstra støtte dersom en bil eldre enn 20 år vrakes. Husholdninger med lav inntekt kan få ekstra bidrag til kjøp av ny bil.

I tillegg gis det støtte til biler med et gjennomsnittlig utslipp under 120 gram CO₂ per kilometer – riktig nok etter NEDC-syklusen som biler fremdeles typegodkjennes med i Spania, og ikke den nye og strengere WLTP-syklusen.

Slike kan få inntil 1000 euro i støtte om en bil eldre enn 10 år vrakes, forutsatt at de koster under 35.000 euro. 500 euro gis dersom bilen er mer enn 20 år gammel. Bilparken i Spania er i snitt 12,7 år gammel, skriver El País.

Gjør elbil billigere enn bensinbil

Ordningen vil gjøre det noe billigere å eie en VW e-Golf fremfor en Golf med bensinmotor om man ser på total kostnad over fire år og bare kvalifiserer til 4000 euro i støtte, ifølge informasjon fra ICCT.

Myndighetene gir også støtte til etablering av elbilladere, og målet er å bygge 50.000 nye innen 2023.

Bilindustrien er en viktig del av Spanias industri. Landet er Europas nest største produsent av biler etter Tyskland. Omtrent to millioner mennesker har jobber knyttet til denne sektoren, skriver Euractiv.