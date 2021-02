SpaceX-rakett eksploderte under testlanding

En SpaceX-rakett krasjlandet og eksploderte på slutten av en testflyging tirsdag. Raketten er en prototype på dem som Elon Musk håper å kunne sende til Mars.

– Vi hadde atter en gang en flott flyging. Vi må bare jobbe litt mer med landingen, sa SpaceX-programverten John Insprucker på den direktesendte nettoverføringen.

SpaceX-grunnlegger Elon Musk pleier å være rask med å uttale seg, men han har ikke gitt lyd fra seg siden han mandag skrev at han blir borte fra Twitter en stund.

Vellykket test

Testflygingen skjedde i Boca Chica i Texas tirsdag og ble beskrevet som vellykket etter at det ble foretatt en rekke tester før landingen.

Også i desember møtte en tidligere prototype, Starship SN8, en lignende skjebne under en testflyging.

Eksplosjonen i desember skyldtes en for hard landing, som var forårsaket av for lavt trykk i den såkalte header-tanken – som er en mindre drivstofftank plassert midt i hovedtanken, som må sikre en stabil drivstoffstrøm når det er lavt væskenivå med fare for bevegelse av drivstoffet .

Testen den gang ble likevel også erklært som vellykket.

SpaceX håper at disse rakettene, som tårner 120 meter over bakken, en dag vil kunne frakte mennesker både til Månen, Mars og enda lenger ut i verdensrommet.