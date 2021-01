Like før neste SpaceX-oppskytning: Har funnet feilen som førte til eksplosjon

Denne niende utgaven, også kalt SN9, skal utføre de samme manøvrene som forgjengeren SN8, som ble skutt ut til 12,5 kilometer og gjorde flere manøvrer i luften før den prøvde på en landing som endte i eksplosjon.

I løpet av de siste dagene har SpaceX forberedt SN9 og utført en siste test av fartøyets tre Raptor-motorer ved en kort tenning på rampen. Selskapets sjef, Elon Musk - som forresten nettopp har tatt førsteplassen som verdens rikeste mann - har også kunngjort på Twitter at ingeniørene har funnet en midlertidig løsning på problemet som førte til at SN8 eksploderte under landingen.

For hard landing

Eksplosjonen skyldtes en for hard landing, som var forårsaket av for lavt trykk i den såkalte header-tanken - som er en mindre drivstofftank plassert midt i hovedtanken, som må sikre en stabil drivstoffstrøm når det er lavt væskenivå med fare for bevegelse av drivstoffet .

I følge Elon Musk vil det bli innført et trykk av topptanken med helium på SN9, mens de internt i SpaceX vil diskutere hva som er den beste langsiktige løsningen.

Den runde (halv)kulen i midten er den såkalte header-tanken, som er en tank midt i hovedtanken. Header-tanken mater motorene under landing, og det ble forsøkt å bytte til denne tanken under testing nylig. Foto: SpaceX/Elon Musk

– Ikke sikker på hva som er lettest eller mest simpelt, heter det i en tweet fra Musk.

Synkronflyvning

For øyeblikket er SN10 klar i hangaren sin og er ifølge Nasaspaceflight klar til å rulle ut til oppskytningsrampen så snart SN9 er fjernet - og eventuelt rusk feid av rullebanen, som det var nødvendig med SN8. SN11 og SN12 er også stort sett klare, men må få sveiset på nesekjeglen.

Elon Musk har tidligere på Twitter gitt inntrykk av at SpaceX på et eller annet tidspunkt vil ha to Starship-fartøy klare side om side i oppskytningsområdet - og at de muligens vil ta en synkronflyvning.

Next up for SpaceX er imidlertid først å bevise at de kan foreta en kontrollert landing med Starship.