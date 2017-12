SpaceX-oppskyting skapte lysshow over California

Ti kommunikasjonssatelitter ble distribuert fra raketten. Bilde: Scanpix

Mange ringte inn til TV-stasjoner for å fortelle om det de hadde sett. Bilde: Scanpix

En satellittoppskyting sør i California skapte fredag et lysshow på himmelen som var synlig i store deler av delstaten.

Det var en gjenbrukt Falcon 9-rakett fra Elon Musks romfartsselskap SpaceX som var årsaken til lysshowet.

Raketten, som blant annet hadde ti kommunikasjonssatelitter om bord, ble skutt opp ved 17.30-tiden lokal tid fra flybasen Vandenberg nord for Los Angeles.

En drøy time senere drev satelittene i bane - klare til utføre oppgaver for selskapet Iridium Communications. Satellittene heter Irdium NEXT, og gårsdagens oppskyting var den fjerde i rekken. Totalt skal 66 satellitter etter hvert danne et nettverk som skal kunne forsyne selv de mest avsidesliggende delene av kloden med internettforbindelse.

Frekk Musk-tweet

Lysene kunne bli sett i store deler av Sør-California samt i nabodelstaten Arizona.

Mange ringte inn til TV-stasjoner for å fortelle om det de hadde sett, og minst 130 mennesker skal ha ringt opp 911 med sine bekymringer. Brannvesenet i Los Angeles så seg nødt til å informere på Twitter om at «de mystiske lysene på himmelen» var fra oppskytingen.

Imens kunne ikke SpaceX-sjef Elon Musk dy seg for å poste en Twitter-melding med video av oppskytingen og tilhørende tekst: "Nuclear alien UFO from North Korea".

