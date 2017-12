Her er de første bildene av SpaceX-raketten

SpaceX-sjef Elon Musk har publisert bilder av selskapets nye Falcon Heavy-rakett på Twitter.

Dette er de mest detaljerte bildene av den nye raketten til nå, og viser hvordan Falcon Heavy ser ut når den nå er nær ferdigbygget. Det ser ut til å bare være kappen som holder nyttelasten som mangler.

Raketten skal tas i bruk i januar, når den første testoppskytningen skal finne sted. Falcon Heavy består i prinsippet av tre Falcon 9-raketter som er koblet sammen.

Falcon Heavy. Foto: SpaceX

Falcon 9 kan i utgangspunktet sende en last på inntil 6 tonn ut i den geostasjonære banen satellitter befinner seg i. I tillegg er raketten unik på den måten at første trinn av den kan brukes på nytt. Dette sørger for at prisen per oppskytning reduseres.

Les også: Norsk teknologi kan bidra til at vi besøker andre solsystemer

Kan frakte 64 tonn

Siden Falcon Heavy består av tre slike raketter, skulle en kanskje tro at nyttelasten var tre ganger så stor, men i realiteten er den fire ganger så stor.

Til geostasjonær bane er nyttelasten 26,7 tonn.

Til lavt jordomløp er nyttelasten nær 64 tonn, og til mars er den 16,8 tonn.

Fra oversiden. Foto: SpaceX

Det setter raketten i stand til å utføre en mengde oppgaver, som satellittoppskytning, sende forsyninger til romstasjonen, eller andre oppdrag som innebærer å sende store mengder last.

Rakettens først trinn er i praksis hele lengden av de to flankerakettene. Disse returnerer samlet tilbake til landjorda, og kan brukes på nytt.

Andre trinn inneholder en enkelt rakettmotor (i realiteten er en motor ni motorer satt sammen til én), som kan skrus av og på etter behov, men denne gjenbrukes ikke.

Det skyldes ganske enkelt at det ville krevd at nyttelasten ble redusert ettersom den måtte ha fraktet med seg mer drivstoff og utstyr, ifølge bloggen The physics of SpaceX.

70 år siden første overlydsfly: Flyskroget var formet som ei 12,7-millimeterkule og flygeren brukte kosteskaft i cockpit

Blir snart nest størst

Falcon Heavy blir den største raketten som har vært i bruk siden Saturn V-rakettene som ble brukt i forbindelse med månelandingene på 70-tallet.

Men SpaceX har allerede planer om en større rakett, kalt BFR (Big Falcon Rocket – en annen forkortelse hvor F-en står for noe annet er også i bruk). Planen er at denne skal tas i bruk på begynnelsen av neste tiår, og at den skal kunne frakte mennesker til Mars.

Nå er det imidlertid Falcon Heavy det handler om. Den har vært forsinket i årevis, så det gjenstår å se om de faktisk rekker å skyte den opp i løpet av januar.