Sp vil tvinge utenlandske vogntogførere på glattkjøringskurs

Senterpartiet vil at vogntogsjåfører skal kunne bevise at de har vært gjennom glattkjøringskurs for å få lov til å kjøre på norske veier. Her møtes to laksetrailere mellom Orkanger og Frøya i sør-Trøndelag.

(Foto: Gorm Kallestad/NTB Scanpix)