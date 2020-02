Soverommene holder opptil 30 grader. Nå er rådgivningsfirmaet dømt

«Betongen magasinerer varmen fra disse føringene, og vil ikke kunne avgi overskuddsvarmen», skrev Itech til Veidekke.

De foreslå å legge om varmerørene, slik at de ble lagt i den sonen de skulle betjene. Det betød at de måtte legges i egne sokkellister eller i vegger. Veidekke skrev at de ville tilby kundene en løsning med isolert himling for å stoppe varmen.

I dommen kommer det frem at utbedringsarbeidet ennå ikke er igangsatt, fordi man ikke er blitt enige med beboerne om utbedringsmetoden.

– Alle varmerør skulle isoleres

I saken hevdet Bravida at løsningene som Asplan Viak valgte ikke var faglig forsvarlige. De argumenterte for at de la rørene nøyaktig som angitt i BIM-modellen, og de isolerte de rørene som fremstod som isolerte.

«De sakkyndige vitnene forklarte alle at varmerør skal isoleres, men også at det er bransjepraksis ikke å gjøre det», heter det i dommen.

I retten ble det vist frem bilder av BIM-modellen. Partene var uenige i hva modellen egentlig viste og hvordan den kunne forventes brukt. Faksimile: Asker og Bærum tingrett

Rådgivningsselskapet la derimot ned påstand om at de måtte frifinnes. De mente at alle tegninger viste at alle varmerør skulle isoleres. De viste også til at det fremgikk av teknisk beskrivelse og av TEK10.

«Isolasjon av rør er i kjernen av en rørleggers fagkunnskap, og var det her uklarheter knyttet til isoleringen, skulle dette ha vært tatt opp», argumenterte rådgivningsselskapet slik det er gjengitt i dommen.

Asplan Viak mente en eventuell uheldig bransjepraksis uansett ikke opphevet rørleggernes plikt til å følge god faglig praksis med å isolere rør.

De mente varmen skyldtes utførelsesfeil. Isolering av rørene ville ha redusert varmesmitten med 90 prosent, ifølge Asplan Viak.

Rådgivningsselskapet mente det heller ikke var reklamert i tide og at de innledende e-postene fra Bravida om saken ikke kunne tolkes som en reklamasjon.

Åtte rør gjennom soverommet med 80-graders vann

I fire av leilighetene er fordelerskapene plassert i det ene hjørnet av leiligheten, inne på et soverom. Fra hvert skap går det til sammen 16 rør for varmtvann til de åtte radiatorene som er plassert i leiligheten. Rørene er støpt ned i betonggulvet og går gjennom soverommet.

Det er snakk om åtte såkalte turrør, som fører varmtvann til radiatorene. Vannet der holder 80 grader celsius. I tillegg er det åtte såkalte returrør. Vannet der holder 60 grader celsius, ifølge dommen som legger til grunn at de er uisolerte.