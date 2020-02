Soverommene holder opptil 30 grader. Nå må de rådgivende ingeniørene i retten

Bravida installerte rørene i et stort boligkompleks på Sørenga i Oslo. Nå har en rekke overopphetede soverom i bygget blitt advokatmat.

«Prosjekteringsfeilen er årsak til at soverommene får romtemperaturer på opptil 30 grader», hevder Bravidas advokat til retten.

Installasjonsfirmaet mener det rådgivende ingeniørfirmaet Asplan Viak har ansvaret for varmen på avveie. Neste uke møtes de i retten.

Hvem som har skylden for at varmerørene i bygget ikke ble isolert, er en sentral del av krangelen.

I stevningen kreves Asplan Viak for omtrent én million kroner i erstatning. I første omgang ber Bravida retten slå fast at opphetingen er en prosjekteringsfeil. Erstatningskravet vil bli behandlet i del to av saken dersom de skulle få medhold.

– Kan ikke få normal temperatur

Bakgrunnen for striden er at beboerne i fem leiligheter oppdaget at soverommene hadde temperaturer opp til 30 varmegrader.

Det førte til at totalentreprenøren Veidekke reklamerte til Bravida som hadde rørentreprisen. Samme dag reklamerte Bravida videre til Asplan Viak, som hadde detaljprosjektert av røranlegget.

De ble ikke enige og i fjor ble Asplan Viak saksøkt. Nylig leverte partene sine sluttinnlegg til retten, der de oppsummerer sine påstander.

Installasjonsfirmaet mener det er rådgivningsfirmaets skyld at beboerne ikke kan få en normal romtemperatur på soverommene.

Bravida ønsker ikke å svare på hvor mye de har tapt på grunn av reklamasjonssaken.

Sørenga. Ekebergåsen i bakgrunnen. Foto: Eirik Helland Urke. Foto: Eirik Urke

– Vi har ingen kommentar til denne saken nå, utover at prosjekteringsfeilen har påført oss og sluttkunden utfordringer, skriver Stian Søhoel, markedsdirektør i Bravida Norge i en epost.

20 uisolerte varmerør gjennom soverommet

Problemet er at Asplan Viak prosjekterte plassering av fordelerskapene til leilighetene og rørføringene slik at rør for varmtvann til radiatorer i stuen og andre rom går igjennom soverommene, ifølge Bravida.

«Det er ca. 20 varmerør som går igjennom soverommene, og som fører til oppvarming av romtemperaturen i leilighetene», heter det i sluttinnlegget fra Bravida.

De mener rørene istedenfor burde gått gjennom korridoren i leilighetene.

Rørene er heller ikke isolert. Bravida hevder at det ikke var angitt isolasjon eller isolasjonstype for varmerørene i prosjekteringsmaterialet fra Asplan Viak, verken i BIM-modell eller i arbeidstegninger. De mener de rådgivende ingeniørene heller ikke gjorde nødvendige beregninger i prosjekteringen for å forhindre for høye temperaturer på soverommene.

Installasjonsfirmaet mener at de gjorde arbeidet i henhold til prosjekteringen og ikke kan lastes for feil. De peker på at det er lagt uisolerte rør i rør til radiatorer i de 75 andre leilighetene i

bygget uten at det er oppstått økte temperaturer på soverommene.

– Fullt ut faglig forsvarlig

Asplan Viak mener de må frifinnes i saken. De argumenterer med at de ikke har gjort noen prosjekteringsfeil, men at Bravida gjorde installasjonsjobben feil.

«Den løsningen som er valgt er fornuftig og hensiktsmessig, og er fullt ut faglig forsvarlig», skriver Asplan Viak sin advokat til retten.

At det ble lagt uisolerte varmerør fra fordelerskapene til radiatorene i leilighetene, mener de er en utførelsesfeil som Bravida må svare for. I motsetning til det Bravida påstår, så hevder rådgivningsfirmaet at det fremgikk av arbeidstegningene deres at alle varmerør skulle isoleres.

Asplan Viak har fått mulighet til å kommentere saken.

Saken starter i Asker og Bærum tingrett 10. februar.