Sør-Korea: Nord-Korea avfyrte to ballistiske missiler

Missilene ble avfyrt rundt klokka 7.40 tirsdag morgen mot Japanhavet fra Sør-Hwanghae-regionen nær den nordkoreanske vestkysten, ifølge den sørkoreanske generalstaben.

Det sørkoreanske forsvaret er i høy beredskap og koordinerer innsatsen tett med USA, skriver generalstaben.

Stor øvelse

Oppskytingen skjer mens USA og Sør-Korea holder militærøvelsen «Freedom Shield 23». Øvelsen, landenes største siden 2017, startet mandag og skal vare i elleve dager.

Talsmann Hirokazu Matsuno for den japanske regjeringen sier at missilene ikke landet i japansk farvann, men han understreker at regjeringen mistenker ytterligere nordkoreanske provokasjoner.

Den kommer også etter at nordkoreanerne hevdet å ha avfyrt to strategiske kryssermissiler fra en ubåt. Ifølge analytikere er det den første gangen Nord-Korea skal ha avfyrt missiler av denne typen fra havet. Tidligere har det blitt avfyrt ballistiske missiler. Det skal også være første gang Nord-Korea har avfyrt flere missiler fra en ubåt på samme dag.

I forkant av militærøvelsen har det sørkoreanske forsvaret åpent varslet at de to landenes spesialstyrker holder øvelser som innebærer simulerte angrep mot viktige anlegg i Nord-Korea, skriver AFP. Det er imidlertid blitt understreket at øvelsen er defensiv.

Sterk reaksjon

Pyongyang lovet en sterk reaksjon på USA og Sør-Koreas militærøvelse, som regjeringen anser som øvelse på en invasjon av Nord-Korea.

Nord-Koreas statlige nyhetsbyrå KCNA skrev søndag at regjeringen har bestemt at det skal tas «viktige og praktiske» avskrekkingstiltak, og at «krigsprovokasjonene fra USA og Sør-Korea» er i ferd med å nå grensen.