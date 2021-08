Sommerstudentene utvikler autonom vannscooter

I sommer har ti studenter jobbet iherdig med å videreutvikle den autonome vannscooteren Aegir.

Prosjektet heter Coastal Shark, og har vært kjørt i regi av Kongsberg Defence & Aerospace AS siden 2015.

– Hver sommer blir jeg like imponert over hva studentene får til, sier Alexander Gosling, prosjekteier av Coastal Shark.

Årets sommerprosjekt ble avsluttet denne uken med en demonstrasjon på Eikeren innsjø, hvor til og med ordføreren av Kongsberg var til stede.

LiDAR og radar

Det langsiktige målet til Coastal Shark prosjektet er at Aegir skal bli et helt autonomt fartøy. Aegir var opprinnelig en See Doo SPARK-3 vannscooter, som i 2015 ble bygget om til et ubemannet overflatefartøy (USV) av prosjektets aller første sommerstudenter.

Siden den gang har nye sommerstudenter hvert år bidratt til det langsiktige målet ved å gradvis gi Aegir mer funksjonalitet.

Ægir bruker en LiDAR for å detektere og klassifisere objekter på inntil 20 meters avstand. Illustrasjon: Kongsberg Gruppen

Årets mål var at USV'en skulle kunne detektere et objekt på sjøen, klassifisere det og følge etter det når det bevegde seg. Til det har de blant annet brukt en LiDAR og en rader.

– Både LiDAR'en og radaren var allerede installert av tidligere sommerstudenter, men dataen de hentet inn var ikke integrert. I år har vi derfor jobbet med å sy sammen dataen fra disse to teknologiene, forteller Eirik Midtun, teknologistudent og prosjektleder for årets Coastal Shark prosjekt.

Begge komponentene trengs for å kunne detektere objekter på sjøen.

– LiDAR'en kan gjøre detaljerte målinger, men har en rekkevidde på kun 20 meter. Derfor trenger vi også radaren som har en rekkevidde på 1000 meter, men som kun kan gjøre grove målinger, forklarer Midtun.

Gir ordre fra land

Etter at et objekt er detektert, tar Aegir bilder av det ved hjelp av et sensorkamera. Aegir analyserer og klassifiserer så disse bildene ved hjelp av maskinlæring.

Fra en landstasjon kan studentene kommunisere med Aegir. Via en sjøradio kan de motta både bilder og video, samt gi USV'en ordre og oppgaver.

– Fra landstasjonen kan vi gi ordre til Aegir. I år har vi fokusert på at den skal kunne følge etter et fartøy som den har detektert og klassifisert, forteller Midtun.

Studentene sitter på landsstasjonen hvor de kan kommunisere med Aegir som kjører autonomt på sjøen. Foto: Kongsberg Gruppen

I tillegg til funksjonaliteten som årets sommerstudenter har utviklet, kan Aegir kjøre selvstendig mellom to punkter, enten ved å kjøre en forhåndsbestemt rute eller finne og planlegge ruten selv. Aegir vil også unngå og stoppe foran hindringer den møter på sjøen.

Tverrfaglig team

Fra landstasjonen kan studentene gi den autonome vannscooteren ordre. Foto: Kongsberg Gruppen

– Ett av målene med sommerprosjektet er å inspirere og motivere studentene ved vise hvordan utdannelsen deres kan brukes i praksis. Derfor får studentene stor frihet til å løse oppgavene slik de mener er best, forteller Gosling.

Ved starten av sommeren får studentene et budsjett og noen overordnede mål for videreutviklingen av Aegir. Utover det må de selv komme frem til hvilken teknologi og løsning de skal bruke.

Denne friheten til å løse oppgaven slik de selv ønsket er noe av det teamet synes har vært aller mest spennende.

– Vi bestemte selv hvordan vi skulle dele opp teamet, delegere oppgaver, bruke budsjettet og videreutvikle Aegir, forteller Midtun.

– Det er en bred oppgave som møter studentene, og for å klare å løse den er det viktig å ha tverrfaglighet i teamet, sier Gosling.

Teamet er derfor satt sammen av studenter med ulik teknologisk bakgrunn. Data- og kybernetikkstudentene fokuserer på software og maskinlæring, mens maskin- og elektrostudenter har ansvaret for at den praktiske og fysiske videreutviklingen av scooteren.

Hvert år tar Kongsberg-gruppen inn over 100 studenter. Totalt ti studenter har vært med på årets Coastal Shark prosjekt, som er ett av sommerens totalt seks prosjekter.