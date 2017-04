Solvik-Olsen: Ingen endelig beslutning om ny tunnel under Oslofjorden ennå

Det var Aftenposten som søndag kveld skrev at regjeringen hadde bestemt seg for å si nei til å bygge bro over Oslofjorden og istedenfor gå inn for å bygge et nytt løp i Oslofjordtunnelen.

Solvik-Olsen sier til NRK at det fortsatt må jobbes med alternativene før regjeringen kan ta en endelig avgjørelse. Heller ikke på onsdag, når Nasjonal Transportplan (NTP) skal legges fram i sin helhet, vil det komme noen avgjørelse.

– Der legger vi kun fram en status, men ingen endelige beslutninger, sier Solvik Olsen.

Gir mer penger

Han røper imidlertid at det vil bli lagt på bordet mer penger for å utbedre strekningen.

– Så mange stengninger som det er i Oslofjordtunnelen i dag, er helt uakseptabelt, sier statsråden. Tunnelen har siden åpningen vært stengt mellom 200 og 300 ganger i året.

Ifølge Aftenposten vil et nytt tunnelløp komme på rundt til 1,6 milliarder kroner, et beløp som også omfatter et veikryss og flere andre omkostninger. Men det nye løpet er brattere enn det som godkjennes av EU, og Norge må derfor søke om dispensasjon for å få bygget et nytt løp.

Hovedargumentene for et nytt løp er at det kan avlaste trafikk, det kan bygges rømningstunneler mellom de to tunnelene, det sparer regjeringen for protester mot et eventuelt broprosjekt og man tar vare på investeringen som ble gjort da det første løpet ble bygget.

– Vanskelig å forstå

Hvis det medfører riktighet at regjeringen vil satse mer på tunnel, er Norges Lastebileierforbund veldig overrasket og svært skuffet.

– Det er svært vanskelig å forstå dette valget, verken ut fra trafikksikkerhet eller samfunnsøkonomiske hensyn. Selv om to tunnelløp gir bedre fleksibilitet, blir løpene likevel altfor bratte. Det vil fortsatt være risikabelt å ferdes med lastebil i tunnelen, sier administrerende direktør Geir A. Mo.