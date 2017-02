Solkraft utgjorde 39 prosent av all ny energi i USA i 2016

I fjor ble det installert hele 14.625 MW solkraft i USA.

Dette er en økning på 95 prosent sammenliknet med 2015. Da ble det installert 7493 MW, som den gang var ny rekord, melder Photon.info.

Tallene kommer frem i en oversikt fra GTM Research og den amerikanske bransjeorganisasjonen for solkraft SEIA.

39 prosent sol

Solkraft utgjorde i fjor hele 39 prosent av all ny kraftkapasitet i USA.

Totalt er det over 1,3 millioner solkraft-installasjoner i USA, med en samlet kapasitet på over 40 GW, ifølge rapporten.

- For første gang noensinne, er sol rangert som den største kilden til ny kraftgenereringskapasitet på årsbasis, uttaler SEIA-president Abigail Ross Hopper, ifølge Photon.info.

For første gang siden 2011 var det ikke på private hustak den største veksten i installasjoner fant sted.

Cory Honeyman, som leder forskning på solkraft i GTM Research, forteller at solkraft nå er konkurransedyktig med alternativer basert på naturgass, ifølge Pvtech.

Trump kan ikke gjøre mye

Andelen solenergi vekker oppsikt.

- Dette er en voksen andel, og bransjen forventer at dette vil kunne vokse videre, forklarer en av Norges fremste solpanel-eksperter, Bjørn Thorud i Multiconsult.

Han forteller at Trumps inntreden skapte noe usikkerhet i solbransjen, men at dette har gått litt over.

- Det er ikke så mye han kan gjøre. Bransjen er blitt mindre avhengig av subsidier, sier han.

Teknisk Ukeblad snakker med Thorud på telefon fra Zambia og han understreker at han ikke har sett rapporten fra SEIA.