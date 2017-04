Solcellene gjorde Asko-brannen mer komplisert

Da det brant i Askos lager i Vestby denne uken, omfattet det Norges største solcelleanlegg. Det kompliserte brannvesenets jobb.

Brannen var i seg selv en stor og komplisert takbrann. I tillegg kom to store risikofaktorer i ammoniakk fra fryselageret og solceller på taket.

Brannvesenet fikk dermed en stor utfordring, som ingen andre brannvesen i Norge har stått overfor tidligere. I alle fall ikke i denne skalaen.

Lageret er Norges største fryseboks, som får strøm fra solceller på de dagene solen steker som verst. 2588 solcellepaneler over 13.000 kvadratmeter var montert her i mai i fjor. De har en installert effekt på 673 kWp.

Brann ved solanlegg: – Solcellepanel kan gi livsfarlige støt og hindre redningsarbeid

Startet i truck

På taket av Norges største fryseboks er det nylig montert 2588 solcellepanel. Installasjonen nær tredobler det som allerede er Norges største solcelleanlegg på Askos lagertak på Vestby. Foto: Lars Erik Olsen/Asko

I 17-tiden fredag begynte det å brenne i en truck, og brannen spredte, og brannen rammet fryselageret til Asko. Rundt 150 personer ble evakuert. Brannvesenet meldte at de fikk kontroll over flammene samme dag, men den ble først meldt slukket ved midnatt søndag.

Tirsdag morgen opplyste brannvesenet at de hadde drevet etterslukking gjennom store deler av natten. Likevel blusset altså brannen opp igjen. I første omgang ble fem hus evakuert.

– Det var komplisert med tanke på brannsslukking. Dette var en takbrann. Takkonstruksjonen er korrugerte takplater, PVC-isolasjon, og taktekke. På taktekket er solcellene lagt. Det har komplisert brannen med at vi ikke kommer til, forklarer brannsjef Rune Larsen i Mosseregionen til Teknisk Ukeblad.

De kan ikke sende folk opp på et tak som brenner, fordi det er en fare for å falle gjennom. Dessuten produserer solcellene strøm så lenge det er lys på dem. Det gir en fare for støt. Solcellene i seg selv gjorde også slukkingen vanskeligere.

Ble oppfinner: Røykdykker Trond fant opp brannsystemet han har savnet i 20 år

Solcellene begrenset slukkingen

Brannen i lageret til Asko i Vestby i Akershus blusset opp igjen tirsdag formiddag. Foto: Freddie Larsen / NTB scanpix

– Vi måtte stå i lift eller på annen sikker grunn for å slukke. Solcellene som var mer eller mindre hele begrenset vår mulighet til å slukke taktekket under. Da kunne brannen spre seg videre mens vi sto der. Så det kompliserte på den måten.

Det ville ikke blitt sendt folk på taket uansett, på grunn av faren for å falle gjennom, men Larsen forteller at det ville vært enklere å slukke og å kontrollere i ettertid uten solceller på taket. Siden disse fortsatt produserte strøm fikk de ikke beveget seg opp på taket.

– Det er litt sammensatt, men vår prosedyre sier at vi ikke skal gå opp der, sier Larsen.

Lite kunnskap

Han forteller at det er lite kunnskap om brann i og ved solceller i utgangspunktet. Brannvesenet i regionen har lest seg opp på litteratur fra Danmark, og har hatt inne forelesere for å lære mer om temaet.

I tillegg har de vært hos Asko og sett på anlegget, slik at de kan lage en innsatsplan for dette anlegget.

En tidlig prioritering da brannen ble meldt inn var å få stengt ned solcelleanlegget.

Askos prosedyre, som er utviklet i samarbeid med brannvesenet, er at de skal ha en kjentmann på stedet. Teknisk personell var derfor tidlig på plass for å gi instruksjoner om hvordan anlegget skulle stenges ned.

Kjørte på med vann

Det var ifølge politiet giftig røyk i området, ettersom det var ammoniakk i kjøleanlegget. Foto: Tore Meek / NTB scanpix

Larsen forteller at solceller ikke gir noen spesielle utfordringer med tanke på hvilket slukkemiddel som kan brukes.

– Vi kjører på med vann så lenge vi har stengt ned anlegget. De enkelte solcellene i seg selv produserer rundt åtte ampere, og er nødvendigvis ikke en risiko. Fra lift bruker vi spredt stråle, så risikoen for støt er så liten at det ikke er noe vi tenker på.

Satte inn skogbrannhelikopter

Brannvesenet i både Oslo og Sarpsborg bisto i slukkingen. Det samme har et Sea King-helikopter fra Hovedredningssentralen Sør-Norge og skogbrannhelikopteret som er stasjonert på Sandefjord lufthavn Torp.

Lageret der det brøt ut brann, ligger øst for E6 i Akershus. Ved 19-tiden tirsdag opplyste Øst politidistrikt at brannvesenet har kontroll, men at det videre slukkingsarbeidet vil ta lang tid.

Lageret har leveranser av frysevarer til butikker i Østfold, i tillegg frysevarer til serveringssteder på en større del av Østlandet.