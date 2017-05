Solcelleanlegg har kommet for å bli. En brann på Vestby må ikke ødelegge momentet for utbredelsen av disse løsningene

Brannen ved Askos anlegg på Vestby i april skal ha vært vanskelig å slukke, fordi det store bygget hadde et av Norges største solcelleanlegg på taket.

Løsningen er ikke å slutte å installere solceller på store bygg, men å utarbeide gode krav og rutiner for lignende situasjoner i fremtiden.

Det var brannsjefen i Mosseregionen som mente at den voldsomme brannen ble vanskeligere å slukke på grunn at det store solcelleanlegget på taket. Årsakene skal ha vært flere. Fare for spenning i systemet og at installasjonen lå oppå taket, var de to største årsakene til komplikasjonene.

Det er vanskelig å motsi en brannsjef som har forsøkt å løse en oppgave. Han og hans team har sikkert grunn til å mene det de gjør.

Det er likevel verdt å merke seg at leverandøren av anlegget, Fusen, hevder at en slikt frykt for komplikasjoner er overdrevet. Fusen-sjef Thor Christian Tuv sa følgende om solcelleanleggets rolle under Asko-brannen:

– Det startet ikke brannen, det påvirket ikke hvordan brannen spredte seg, det påvirket ikke slukkingen og det påvirket ikke oppryddingen, fortalte Tuv på Solenergidagen i Oslo forrige uke.

Praktiske utfordringer

På taket av Norges største fryseboks er det nylig montert 2588 solcellepanel. Foto: Lars Erik Olsen/Asko

Brigadesjefen ved Oslo brann- og redningsetat, Tor Arne Elvrum, innrømmer at de ikke har lignende erfaringer fra sitt område. Men de jobber med problemstillingen.

Blant annet har de etablert god kontakt med eiendomsbesittere som har montert solcelleanlegg på tak. Og han er tydelig på at det å ha et slikt anlegg montert oppå taket, kan skape praktiske utfordringer ved slukking av brann.

Også Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) ser at det kan bli en utfordring i slukkearbeid på bygg som har takmonterte solcelleanlegg. Da passer det bra at det innføres nye krav for installasjon av slike anlegg 1. juli neste år. Krav som vil omfatte tydeligere merking, sikkerhetsfunksjoner og strengere krav til montasje.

Har kommet for å bli

Det er verdt å merke seg at ingen av partene er spesielt redd for at solcelleanleggene er brannfarlige. Utfordringen ligger i det praktiske med å ha et slikt anlegg «i veien» når en brann skal slukkes. Dette arbeidet er altså både DSB og Oslo brann- og redningsetat i gang med å adressere.

Vi er dessuten overbevist om at leverandører – som Fusen og andre – villig bidrar med sin kunnskap og innsikt for å trygge godt slukkingsarbeid i fremtiden.

Det viktigste er likevel at Asko-brannen ikke bidrar til å redusere ambisjonene om å installere solcelleanlegg på flere bygg landet rundt. Slike anlegg har kommet for å bli – også i «solfattige» Norge. En brann på Vestby må ikke ødelegge momentet for utbredelsen av disse løsningene.