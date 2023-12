Søkte om null kroner i støtte til fire ladestasjoner

Etter den første runden med støtte til etablering av underveisladere til tunge kjøretøy har Enova innvilget støtte til 19 lokasjoner i Sør-Norge.

Av disse ble det søkt om og innvilget null kroner i støtte på fire av plassene. Disse er på Gol, Vinstra, i Svinesund og Jessheim.

Det er Mer, Fastcharge og Tungbil Lading som har fått innvilget nullstøtte på disse plassene. Felles for alle er at de er på Statens vegvesens døgnhvileplasser for tunge kjøretøy.

Carl-Erik Kullmann, rådgiver i Enova, forklarer til TU at de har et samarbeid med Statens vegvesen om utbyggingen. Vegvesenet gir intensjonsavtale til alle som ønsker det i forbindelse med Enova-søknad, og så er det den aktøren som leverer høyest installert ladeeffekt per støttekrone, som får gå videre og signere grunnleieavtale.

Det kan kanskje virke som dårlig butikk å ikke be om støttemidler, men slik programmet er utformet, legges det også begrensninger på hvor Enova kan støtte andre ladestasjoner for tunge kjøretøy.

Får 80 kilometer uten støttet konkurranse

Enova kan ikke støtte etablering av ladestasjoner innenfor 80 kilometer i kjøreavstand fra en stasjon de har støttet. Dermed blir det mindre sannsynlig at det dukker opp konkurrenter i nærheten. De må i så fall etablere seg for egen regning.

– Det er ett av elementene som gjør programmet attraktivt. Staten går ikke inn og støtter konkurrenter rett i nærheten, sier Kullmann.

På spørsmål om dette kan gi et dårligere tilbud totalt sett, sier han at tanken er at de kommersielle aktørene skal bygge ut sine ladenettverk uten støtte så raskt det er grunnlag for det. Aktørene vurderer lønnsomheten på sikt og kommer med et beløp som er det minste de trenger.

– Vi ser at konkurransen har fungert veldig godt, sier han.

Stasjonene skal være i drift senest 18 måneder etter støtten er innvilget. Enovas ris bak speilet er at de kan trekke tilbake hele eller deler av beløpet. I de tilfellene der støtten er null kroner, er det i seg selv gjerne ikke den verste sanksjonen.

Her har imidlertid også Statens vegvesen sanksjonsmuligheter, ettersom det er de som inngår grunnleieavtale med forutsetning om at det skal bygges ladestasjoner. Om noen av aktørene skulle vise seg å ikke planlegge å bygge ladestasjonene, kan Vegvesenet tildele grunnleieavtalen til noen andre.

Kullmann sier at de ikke har noen indikasjoner på at det blir aktuelt.

Tror på lønnsomhet

Operatøren Mer har fått støtte på null kroner til to ladestasjoner.

– I Enovas støtteprogram for utbygging av offentlige ladestasjoner for tyngre kjøretøy valgte Mer å avstå fra å søke om investeringsstøtte på enkelte lokasjoner. Dette skyldtes at vi allerede så verdien av disse utvalgte stedene, og et tilsagn gjennom støtteprogrammet ville gi oss adgang til Statens vegvesens døgnhvileplasser, sier Malene Brøvig, leder for offentlig lading i Mer Norway.

Hun sier de er glade for å komme i gang med bygging av hurtigladenettverk for tungtransport og at det sier seg selv at de har stor tro på fremtiden for dette segmentet.

Circle K har lavest snittstøtte

Med seks prosjekter er Circle K aktøren som har fått flest tilsagn om støtte i denne runden. Totalt 12,8 millioner kroner, med et snitt på 2,13 millioner kroner per lokasjon. Foruten de som har fått null kroner, er det Circle K som har lavest gjennomsnittlig støttebeløp.

– Det er beløpene vi mener vi trenger for å få forretningsmodellen til å lønne seg, sier Anders Kleve Svela, leder for emobilitet i Circle K.

– Det var en konkurranse, så det er en vurdering med tanke på hva man tror de andre vil legge seg på. Jeg antar de fleste har tatt spillet med i betraktningen, sier han.

Når vi spør om de tenker det blir lønnsomt, sier han at de har regnet på at laderne i snitt vil være lønnsomme i løpet av levetiden. Ladestasjonene vil være lite i bruk i begynnelsen, men det vil trolig endre seg.

– En tungbil lader mye mer enn en personbil, så det skal ikke så mange ladinger til for å få det til å gå rundt, sier Svela.

Enova planlegger flere runder med støtte til etablering av ladestasjoner. Neste søknadsfrist er i april neste år. Resultatet av den runden vil avgjøre fristen for neste søknadsrunde etter dette.