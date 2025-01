Snøvarsel: Flere togavganger på Østlandet innstilles

– Fra mandag morgen vil det bli kjørt tog på alle toglinjene, men noen tog blir dessverre innstilt på grunn av de store snømengdene som er ventet kombinert med sterk vind mandag formiddag, opplyser Bane Nor i en pressemelding.

De reisende finner oppdatert informasjon om sin reise hos sitt togselskap.

– I stedet for å stanse all trafikk, så kommer vi heller til å tynne den ut slik at det går tog. Det er viktig for oss at passasjerene kan komme seg dit de skal med toget også når det snør svært mye, som det er meldt fra i morgen formiddag. Når vi kjører færre tog slipper vi også flere brøytemaskiner til i sporet, sier regiondirektør Lars Berge i Bane Nor.

Vy opplyser at det går tog på alle strekninger, men at kundene må forvente at flere avganger blir innstilt. Reisesøket, som viser hvilke avganger som går, blir oppdatert i løpet av søndag ettermiddag.

– Vi forstår at det beste er om alle tog går slik de skal, men vi mener dette er den beste løsningen når værvarselet er slik det er. Vi ønsker å gi kundene så mye forutsigbarhet som mulig slik at de kan planlegge reisen sin i forkant, sier kommunikasjonssjef Siv Egger Westin i Vy.

Er forberedt

Bane Nors bemanning er styrket på hele Øst- og Sørlandet for å håndtere situasjonen.

– Vi har flere førere på jobb, som også vil gi oss bedre kapasitet på snøryddingsmaskinene våre, skriver de i pressemeldingen.

Gjennom sommeren og høsten har Bane Nor jobbet for å forsterke vinterberedskapen.

– Vi har kjøpt inn 12 nye store skinnegående arbeidsmaskiner med kraftig brøyteutstyr, som er satt i drift for å rydde vekk snø fra jernbanen i hele landet. De nye maskinene kommer i tillegg til de brøytemaskinene Bane Nor har fra før, som blant annet inkluderer ploger, traktorer og hjullastere med freser, opplyser Bane Nor.

Vil unngå gjentakelse

17. januar i fjor førte store mengder snø og vind til at kollektivtransporten i Oslo- området fikk store utfordringer.

– Vi er bedre forberedt enn i fjor på ekstremt vintervær, men når svært mye snø skal fjernes mange steder på en gang kombinert med sterk vind, så kan det dessverre alltid oppstå utfordringer, sier Berge.

Under kaoset som oppsto i januar i fjor, ble mange tog stående fast og i veien for hverandre da trafikken startet opp igjen. Dette er noe av grunnen til at trafikken nå blir redusert.

– Vi vil forsøke å unngå at dette skjer igjen, og ha færre tog i trafikk når vi nå ser at det er varslet store mengder snø, snøfokk og sterk vind fra midt på dagen i morgen. I stedet for å stanse all trafikk, så kommer vi heller til å tynne den ut slik at det går tog, sier Berge.