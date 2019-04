Snøhetta vurderer å tegne nytt spir til Notre-Dame

Arkitektkontoret, som blant annet står bak operahuset i Bjørvika, sier til NRK at de vil vurdere konkurransen om å tegne hovedspiret på den berømte katedralen, som for få dager siden ble rammet av en kraftig brann.

– Vi vil vurdere å delta i en konkurranse om å tegne spiret. Som et av verdens viktigste historiske monumenter blir det en oppgave en må vise stor respekt, sier en av grunnleggerne av Snøhetta, Kjetil Trædal Thorsen.

Se bildene: Slik har Snøhetta satt sitt preg på USA

Vil finne partner

Onsdag sa Frankrikes statsminister Édouard Philippe at arkitekter over hele verden skal få konkurrere om å gjenoppbygge hovedspiret i Notre-Dame. Målet med arkitektkonkurransen er å «gi Notre-Dame et spir som er tilpasset teknikken og utfordringene vi har i dag», sa Phillipe.

Ifølge Snøhetta-grunnlegger Thorsen vil arkitektkontoret forsøke å finne en samarbeidspartner som er spesialisert på historiske bygg i Paris, og som er lisensiert til å drive med fredede bygg.

Et annet firma som kanskje vil delta i konkurransen er Jensen & Skodvin arkitektkontor as. Firmaet har ikke bestemt seg, men vil vurdere oppgavebeskrivelsen når den kommer. Daglig leder i Jensen & Skodvin, Jan Olav Jensen, tror konkurransen vil få stor internasjonal deltakelse.