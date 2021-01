– Mulighetene ligger der og er uendelige. Det handler egentlig mest om hva folk ønsker. Utviklingen videre er mer elektronikk og «tingenes internett» via applikasjoner, sier Karlsen.

Han leder den norske avdelingen av tyske Schüco, en systemleverandør for vinduer, dører og fasader med 5.650 medarbeidere over hele verden. Bedriften leverer aluminiumsprofiler og systemer til 25 store norske leverandører, som bygger dem ferdige på egne fabrikker her i landet og monterer på byggeplass. H-Fasader Glassteam, Bolseth Glass og Profilteam er blant de største kundene. De teknologiske løsningene med føringer for elektronikk og sensorer er lagt opp fra Tyskland.

Nordmenn tidlig ute

Karlsen sier nordmenn er tidlig ute med å ta i bruk den nye teknologien for vinduer og dører.

– Vi er nysgjerrige og tidlig ute. En del boliger i «high end»-segmentet (eksklusive boliger) har tatt i bruk det siste av teknologiske løsninger. Blant annet har vi levert slike løsninger til boliger på Tjuvholmen, der du trykker på en knapp så åpner døren seg. Det er et kostnadsspørsmål også, og blir til slutt et spørsmål om hva folk ønsker. Vi ser ikke hvor stort det blir før vi får flommen over oss. Rema 1000 har jo ødelagt med den reklamen sin, sier Karlsen ironisk.

Han sikter til TV-reklamen der en mann med stemmestyrt adgangskontroll og hes stemme ikke får åpnet døren. Konklusjonen er at det enkle er det beste.

Gøran Karlsen leder den norske avdelingen av den tyske systemleverandøren Schüco som leverer smarte løsninger for vinduer og dører til boliger og næringsbygg. Foto: Nicki Twang, Schüco

På moderne mobiltelefoner har vi i dag tilgang med fingeravtrykk eller ansikts-ID, og det finnes stemmeteknologi. Du kan åpne både telefonen og mobilbanken med ditt eget ansikt. Karlsen bekrefter at dette nå kommer også som adgangskontroll på dører.

– Dette vil komme. Det er testet og vurdert for markedet. Vi ser også løsninger med sensorer i kombinasjon med applikasjoner på telefon eller PC. Dette går blant annet på at man kan lese av hvor ofte et vindu er åpnet og lukket og dermed ser vedlikeholdsbehov.

Trenger ikke nøkkel

– Det som er på markedet i dag av teknologi på vinduer til smarte hjem er mulighet til å styre åpning og lukking av vinduer elektronisk enten ved en forhåndsprogrammert knapp, smarttelefon eller PC. Da kan du åpne og lukke flere vinduer samtidig, og tidsinnstille. Av solskjerming har vi både elektrokromatisk glass som kan bli mørkere, og ruller på utsiden som kan gå ned. Begge løsningene kan kobles til sensorer som registrerer vær og vind, og dermed justerer seg automatisk.

Annen teknologi i produktene til Schüco er integrert sensorteknikk med automatiserte funksjoner for tidsstyrt vinduslufting eller energisparende nattkjøling. Noe annet er skjulte mekatroniske beslag integrert i bygningsautomasjonen. Mekatronikk er en tverrfaglig disiplin innen ingeniørfag som kombinerer mekanikk, elektronikk, datateknikk, reguleringsteknikk og «systems engineering design».

De har modulløsninger som sikrer inngangspartiet på huset, med en kombinasjon av adgangskontroll og dørkommunikasjon, og som kan bygges flatt inn i dørprofilen. Adgangskontrollen skjer via kode, fingeravtrykk eller radiofrekvens-id. Både adgangskontroll, kamera og lysstyrkesensor kan styres med en app på smarttelefonen.

Artikkelen ble først publisert i Teknisk Ukeblads månedsmagasin 10/2020.