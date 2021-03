Snart er Europa selvforsynt med batterier til elbiler

Til tross for et koronaår har det vært travelt for tyske bilforhandlere. Og selv om salget av biler med tradisjonell forbrenningsmotor fremdeles er mest utbredt, økte salget av elektriske og plug-in hybridbiler med 260 prosent, noe som tilsvarer at hver sjuende nye bil i Tyskland er helt eller delvis elektrisk. Det skriver Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).

Derfor er det også med god grunn at den innenlandske produksjonen av batterier til elbiler har kommet i fokus, både i Tyskland og i Europa generelt. En ny markedsanalyse fra paraplyorganisasjonen Transport & Environment (T&E), som FAZ har fått tilgang til, slår fast at utrullingen av batterifabrikker i Europa faktisk går raskere enn EU tidligere hadde forventet.

Hele 22 fabrikker er enten allerede i produksjon eller under bygging, hvorav halvparten i Tyskland. Dette betyr at produksjonskapasiteten økes fra 49 GWh i 2020 til 460 GWh i 2025, noe som er nok for en årlig produksjon på rundt åtte millioner elbiler.

Før jul 2020 utarbeidet Ingeniøren dette europakartet som viser batterifabrikkplanene i Europa. Siden har det blant annet kommet til nok en framtidig fabrikk i Norge. Illustrasjon: Ingeniøren

Derfor spår T&E at Europa allerede har tilstrekkelig innenlandsk produksjonskapasitet for battericeller i år, til å forsyne de europeiske fabrikkene.

Tilskudd er fortsatt viktig

Europa har overtatt førsteplassen fra Kina og er nå verdens største marked for elbiler, skriver Wall Street Journal i en analyse. Imidlertid advarer den også om at en stor del av salget av elbiler i Europa er sterkt avhengig av tilskuddsordninger, hvorav mange snart vil bortfalle, noe som raskt kan føre til at salget faller med 30–40 prosent.

Analysen bemerker også at EU tidlig innførte krav til CO2-utslipp fra biler som selges i Europa, og at det har vært en suksess å bruke både pisk og gulrøtter for å sette i gang markedet. Men det kan også gi et tilbakeslag hvis tilskudd til kjøp av biler nå avvikles i en rekke land – spesielt de landene som ikke selv har bilproduksjon.

99 nye modeller ventet i år

Inntil videre har bilprodusentene benyttet anledningen til å få opp både batteri- og bilproduksjon i Europa, og mye tyder på at det er her strategiene skal testes. Bare i fjor ble 65 nye elektriske og plug-in hybridbiler lansert, som er dobbelt så mange som i Kina. Det forventes at 99 nye kommer til i 2021.

