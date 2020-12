Innfører subsidier for brukte elbiler

Frankrike har i likhet med Tyskland innført rause insentivordninger som skal sørge for at folk kjøper elbil når de skal kjøpe ny bil.

Nå har de imidlertid også innført kjøpsstøtte for kjøp av brukte elbiler. Inntil 4000 euro, tilsvarende rundt 42.000 kroner, kan betales ut i forbindelse med kjøp, skriver avisen Connexion.

Målet med ordningen er å gjøre mer miljøvennlige biler mer attraktive, og at kjøp av slike biler skal være et alternativ også for de som ikke kan eller ønsker å kjøpe en helt ny bil.

Støtte til brukte elbiler ble først annonsert i oktober, og er nå tilgjengelig. Planen er at alle som kjøper brukt elbil får inntil 1000 euro i stipend.

Full støtte krever vraking

For å få full støtte på 4000 euro må man samtidig vrake en eldre bil. Kravet er at bilen som vrakes er registrert før 2006 dersom det er en bensinbil, og før 2011 om det er en dieselbil. I tillegg må kjøretøyet ha vært registrert i søkerens navn i minst ett år. Dette skal sørge for at bilflåten ikke bare utvides, men i stedet fornyes.

Den brukte elbilen må være minst to år gammel, og kan tidligst selges videre når man har hatt den i et halvt år. Kjøpsprisen kan høyst være 60.000 euro, og bilen kan enten kjøpes eller leases.

Støtten gis imidlertid ikke kun i forbindelse med kjøp av elbiler. Biler med forbrenningsmotor kan også få slik støtte dersom utslippet er under 20 gram per kilometer. I praksis betyr dette at man kun vil kunne få bruktbilstøtte for elbiler og hydrogenbiler.

Om bilen kjøpes gjennom en forhandler, vil forhandleren søke på vegne av kunden og slå av 1000 euro på bruktbilprisen direkte. I en handle mellom privatpersoner må kjøperen selv gjøre papirarbeidet.

Kan gi fart i bruktbilmarkedet

Den nye franske ordningen er ventet å bidra til å bedre bruktmarkedet for elbiler, skriver Automobilwoche. Ifølge avisen sliter mange tyske bilforhandlere med at selge brukte elbiler, og situasjonen er antakeligvis tilsvarende i Frankrike.

De rause insentivene for innkjøp av nye elbiler har også ført til et betydelig verdifall på brukte elbiler i Tyskland, siden kjøp av nye biler har blitt billigere. Slik er det trolig også i Frankrike, etter at det ble innført inntil 12.000 euro i støtte. Støtteordningen skal i første omgang vare til juni 2021. Etter dette skal den gradvis reduseres.

Franske myndigheter gir ikke utelukkende støtte til kjøp av elbiler, men også ladbare hybrider og andre biler med lavt CO 2 -utslipp.

Støtteordningene ble innført i kjølvannet av koronakrisen. En viktig grunn til at Frankrike og Tyskland har slike ordninger er at begge landene har en betydelig bilindustri som i kjølvannet av pandemien har opplevd redusert etterspørsel.