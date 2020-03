Smittevern-strategien vil virke – men man risikerer at smitten blusser opp igjen

Danmark, og også Norge, har skiftet korona-strategi fra avgrensning til forsinkelse. Vil det virke?

Det har en rekke ledende forskere vurdert i en artikkel i The Lancet i forrige uke.

Det korte svaret er: Det vil det. Men det er også veldig sannsynlig at antallet smittede vil øke igjen når folk igjen begynner å få tettere kontakt med hverandre.

En avgjørende parameter for hvordan en epidemi forløper, er reproduksjonstallet R, som angir hvor mange andre personer en syk person i gjennomsnitt smitter.

Andelen av smittede totalt i befolkningen vil være omkring 1 - 1/R, forklarer fire epidemiologer ledet av Roy M. Andersen fra Imperial College London i artikkelen. Utfra situasjonen i Kina vurderes det at for COVID-19 er R ca. 2,5. Dette tilsvarer at 60 prosent av befolkningen vil bli smittet.

For en typisk sesonginfluensa ligger R mellom 1 og 1,5. Det vil maksimalt føre til at en tredel av befolkningen smittes.

Alt handler om å redusere R

Alle tiltakene som skal forhindre epidemien, går ut på å redusere R til under 1.

Det er selvfølgelig enklere desto lavere R er i utgangspunktet. Siden man har erfaringer med at R faller i sommermånedene, er dette en av årsakene til at sesonginfluensa dør ut av seg selv. Det samme er langt fra gitt med COVID-19, siden R ligger et sted mellom 2 og 3.

De tiltakene som er tatt i bruk i Danmark nå, vil garantert redusere R, og det er slett ikke utenkelig at den til og med kan falle til under 1, slik at landet gradvis vil se et fall i antallet smittede i løpet av de kommende dagene og ukene.

Men som de fire epidemiologene skriver, vil epidemien blusse opp igjen så lenge det fremdeles finnes syke i befolkningen, når man opphever mange av de tiltakene som skal hindre smittespredning.

Det er naturligvis fremdeles en del usikkerhet både om reproduksjonstallet og dødeligheten, og dermed hvordan sykdommen vil spre seg. Men at landet er i en helt annen situasjon enn under en normal influensa, hersker det ingen tvil om.

Regjeringene står overfor vanskelige beslutninger, skriver forskerne. Men det er like viktig – eller enda viktigere – hvordan individer reagerer.

Denne artikkelen ble først publisert på Ingeniøren.