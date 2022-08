Smartpris konkurrerer ut månedskortet

De appene vi i dag bruker i kollektivtransporten, er egentlig arvtakeren til papirbilletter med enkeltbilletter og månedskort. Det har fungert godt, men nå har kollektivselskapene behov for å hente kunder tilbake etter pandemien. Da den sto på som verst, måtte de råde kunden sine fra å reise kollektivt. Mange valgte bilen, og enda flere valgte hjemmekontor.

Vy har innovert på betalingssiden og lansert det de kaller en Smartbillett. Det liker 85 prosent av kundene, viser undersøkelsene deres. Ideen er at smartbillett aldri skal koste mer enn et månedskort, men i starten av måneden betaler du full pris for de første reisene. Etter fem reiser får du 30 prosent rabatt, etter ti 60 prosent – og etter 20 blir det gratis.

For veldig mange blir det billigere enn et månedskort, og man slipper å lure på hva som lønner seg.

Det er alltid fint å få billigere reiser, men det er et tap for Vy. Det forteller forretningsutvikler Håkon Gløersen i Vy i vår siste podkast fra Arendalsuka. De de vinner, er flere kunder. Når folk får sikkerhet for at ny teknologi kan sørge for at de betaler minst mulig, kommer de tilbake. Det er vinn-vinn.

Vy har ikke tenkt å stoppe med en modernisert versjon av månedskortet. De ser også på det de kaller Autobillett. Det er en ny type enkeltbilletter som initieres av brukeren eller helautomatisk når du går på toget og som automatisk avsluttes der man går av. Veldig forenklende altså, og det sparer inn på billettkontroll og skal gjøre det umulig å snike. Fremtidens billetter er i endring.

