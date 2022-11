De to mennene om bord, begge i 60-årene, er uskadd, men på grunn av faren for elektriske støt måtte det gjøres grundige forberedelser før de to kunne hentes ut av flyet.

Ulykken har ført til store strømbrudd i området.

Fly styrtet inn i masten i Gaithersburg i delstaten Maryland søndag kveld og ble sittende fast 30 meter over bakken. Mandag morgen norsk tid ble de to reddet ut av flyet i god behold.

Det lille flyet ble sittende bom fast i høyspentmasten søndag kveld. Foto: Tom Brenner/AP/NTB