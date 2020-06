Slutt på «plong plong plong»: MG oppdaterer elbilen ZS

Det kinesiskeide bilmerket MGs første modell på norske veier er elbilen ZS. Mye elbil for pengene har gjort den til en populær bil i Norge. Særlig til å komme fra en produsent praktisk talt ingen har noe forhold til, kinesiske SAIC.

Mange har imidlertid irritert seg over en del av bilens særegenheter, særlig knyttet til programvaren. Da vi selv testet bilen lot vi oss forundre over alle raritetene, som utrolig mange varsellyder som ikke kan skrus av og at bilen ikke regenererer når du bruker fartsholder, for å nevne noe.

Men kineserne har lyttet, både til oss biljournalister og kundene. Nå kommer de med en oppdatering av programvaren, som skal dempe problemene. Bokstavelig talt.

Reduserer lyd

Blant endringene finner vi en reduksjon av lydnivået på varsellyder. Det betyr altså færre lyder som forstyrrer føreren. En del varsler skal også være fjernet helt.

I tillegg lister den norske importøren opp følgende:

Utetemperaturmåler blir synlig på infotainmentskjermen.

Fjernlysassistenten har fått av/på bryter i «vehicle settings».

Musikknivåminnet er forbedret.

LDW/LKA/MG pilot varsel er forbedret.

Hastighetsvarsel forbedret.

Kjørelengde alltid i displayet.

Nøkkelpåminnelse forbedret.

Utover dette skal også tregheter i infotainmentsystemet være forbedret.

Vinterlading skal på sikt bli bedre på MG ZS. Foto: Marius Valle

I tillegg skal produsenten være i gang med å gjøre hurtiglading raskere under lave temperaturer. Under ideelle forhold skal bilen lade med inntil 80 kilowatt. Under våre tester i vinter bikket ikke effekten 40 kilowatt.

Det skal rent praktisk være mulig å sette i gang forvarming av batteriet før lading når man har behov for det.

Dette implementeres i en senere oppdatering, som skal komme i løpet av høsten, ifølge importøren. Mer informasjon kommer senere, blir vi lovet.

Alt er ikke rensket vekk

Bilen mister imidlertid ikke alle sine sære egenskaper. Oppdateringen gjør det for eksempel ikke mulig å regenerere mens du bruker fartsholder. Som før vil bilen bruke bremser for å redusere hastighet.

Årsaken skal angivelig være sikkerhet. Ifølge MG skal regenerering på glatt føre kunne føre til at forhjulene kan skli litt før ABS-bremsene overtar. Det er uklart for oss hvordan dette ikke også er et problem når fartsholderen er aktivert.

Importøren vil kontakte kundene for å avtale servicetime. Dette gjøres kostnadsfritt, og skal ta omtrent en time.