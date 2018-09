Slutt for IM Skaugen etter 100 år

Rederiet IM Skaugen er tomt for penger, og skipsreder Morits Skaugen har besluttet å avvikle det tradisjonsrike selskapet.

– Det er med aller største frustrasjon at jeg må meddele at vi ikke har lyktes i vår refinansiering av selskapet. En refinansieringsplan som hadde som mål at alle som har lånt oss penger skulle få alle sine penger tilbake, skriver Skaugen i et brev til aksjonærer og obligasjonseiere.

Han skriver at de har jobbet «meget hardt» for å få til en plan, men at det nå går mot en «forventet avvikling».

Tar hele ansvaret

– Jeg beklager det virkelig. Det har ikke stått på å forsøke. Det har bare ikke lykkes, skriver Skaugen.

– Ansvaret er mitt alene, og jeg og min familie taper mest av oss alle.

IM Skaugen har over 500 ansatte over hele verden, ifølge selskapets hjemmeside. Kontorene ligger i Singapore og Oslo.

Selskapet ble dannet i 1916. Det skiftet nylig navn til IMSK SE.