Slik vil teknologi endre sykehusene

Fagradiografene Hilde Korslund og Margrethe Kollestad Rasmussen ved en CT-maskin som kan rulles inn over pasienten under operasjonen for å ta oppdaterte bilder for bedre kontroll. Det er relevant ved kirurgisk navigasjon og intraoperativ vurdering hvis behandlingen er vellykket gjennomført før pasienten forlater operasjonsstuen. Foto: Jan Johannessen