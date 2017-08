Slik vil selvkjørende biler snu opp-ned på samfunnet

Å ha tilgang til transport er avgjørende for å kunne delta i samfunnet. Alle mennesker har ikke tilgang til dette, eller har ikke tilgang til transport av god kvalitet.

Samtidig omkommer 1,2 millioner mennesker i trafikkulykker hvert år. Det er nesten tre ganger så mange mennesker som dør av malaria hvert år.

John Krafcik, lederen for Waymo (tidligere del av Google), har sagt at dette tilsvarer om en Boeing 737 hadde krasjet hver eneste time.

Teknologi kan komme til å løse dette, og gi grupper som i dag har få transportmuligheter anledning til å reise når og hvor de vil.

Transport har med tiden blitt tilgjengelig for flere. Om du for eksempel hadde råd til å holde en hest for et par hundre år siden, hadde du tilgang til langt bedre transport enn flertallet.