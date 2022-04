Slik vil forskere kommunisere med vesener på andre planeter

16. november 1974 sendte forskere ut Arecibo-beskjeden i verdensrommet, fra Arecibo-teleskopet i Puerto Rico og via frekvensmodulerte radiobølger. Beskjeden var binært kodet og inneholdt blant annet informasjon om oppbygningen av DNA og hvordan et menneske ser ut. Informasjonen ble rettet mot stjernehopen M13, ca. 25.000 lysår unna oss, og den er blitt beskrevet som det første forsøket på å sende et budskap til sivilisasjoner ute i verdensrommet.

Nesten 50 år senere har en forskergruppe nå publisert en artikkel som om et liknende forsøk. Mål er å levere så mye informasjon som mulig om mennesket og samfunnet vårt, med en så kort beskjed som mulig. I artikkelen beskriver de detaljene omkring hvordan dette skal foregå, forteller Scientific American.

Våre vanlige språk er utelukket

Å bruke vanlig språk er utelukket, akkurat som å bruke våre vanlige tallsystemer. Ikke noe av dette er å betrakte som universelt.

Forskernes løsning er å ta utgangspunkt i et spesialutviklet bitmap-alfabet, utviklet av fysikere, der binær kode brukes for å skape bilder med piksler. Dette tror forskerne er noe intelligent liv også andre steder vil kunne kjenne igjen. Det er ikke en hundre prosent feilfri metode, men de tror den holder.

Satser på primtall

Det første vi skal sende ut, er primtall. Dette skal ifølge forskere signalisere at beskjeden er kunstig. Så skal man ved hjelp av det nye alfabetet introdusere tallsystemet og grunnleggende matematikk. Deretter skal man forklare vår idé om tid, vise når overføringen fra jorden har skjedd, presentere vanlige elementer fra det periodiske systemet og vise strukturen og kjemien til DNA.

Til slutt kommer informasjon om mennesker og jorden, samt hvilken radiofrekvens vi bruker til å lytte etter svar og koordinatene til solsystemet vårt.

Hvis det blir bestemt at det skal sendes ut en slik beskjed i verdensrommet, trengs tilpasninger av dagens teleskoper, som er bygget for å «lytte» og ikke snakke.

Forskergruppen foreslår at beskjeden sendes fra enten det amerikanske Allen-teleskopet eller FAST-teleskopet i Kina.

Denne artikkelen ble først publisert på Ny Teknik