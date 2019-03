Slik tror den tidligere Telenor-sjefen tele-fremtiden blir

Få har opplevd utviklingen innen moderne telekommunikasjon på så nært hold som tidligere Telenorsjef Jon Fredrik Baksaas. Han overtok etter legendariske Tormod Hermansen, og under Baksaas vokste selskapet til en internasjonal gigant som har skapt store verdier for hovedeieren - den norsk stat.

I over tre år var han styreleder i GSMA, som er den internasjonale sammenslutningen av mer enn 750 teleoperatører og andre selskaper innen mobil og internett-teknologi. Det er her standardene for fremtiden etableres.

Nå sitter Baksaas i styret til Ericsson og Statnett.

I dagens podcast snakker vi blant annet om tiden hans i Telenor og om fremtiden for telekommunikasjon.

