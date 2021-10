Slik tilpasses bilene halvledermangelen

Bilindustrien har i mange måneder strevd med halvledermangelen. Noen har stengt ned produksjonen i perioder, mens andre skal ha kuttet i produksjonen etter tilgangen på de forgjettede mikrobrikkene.

Konsulentselskapet Alixpartner har beregnet at det produseres 7,7 millioner færre biler som følge av brikkemangelen i år.

Likevel er det flere elbiler som kan leveres til norske kunder umiddelbart, som TU tidligere har skrevet. Én av årsakene til dette er at bilprodusentene og -importørene har tilpasset bilene for å kunne levere ut flest mulig eksemplarer.

Vi har spurt importørene hvordan halvledermangelen har påvirket bilene de selger, og flere forteller at de har endret på standardutstyret som følger med bilen for å takle utfordringene.

Trådløs lader og elektronisk rattjustering

– Trådløs lading er fjernet på grunn av komponentmangel, forteller Stein Pettersen, Bertel O. Steens PR- og informasjonssjef for Stellantis Norge. De importerer blant annet merkene Opel, Citroën, DS og Peugeot.

Pettersen forteller videre at trådløs mobillading ser ut til å komme tilbake som standard rundt årsskiftet.

Porsche Norges sjef Morten Scheel bekrefter ovenfor TU at de har tatt vekk den elektroniske rattjusteringen på biler, som ledd i å møte leveringsutfordringene. Dette gjelder også for elbilene Taycan og Taycan Cross Turismo, men ikke alle eksemplarene.

De berørte kundene må dermed justere rattet manuelt en periode. De vil følges opp og få elektronisk rattjustering etter hvert som situasjonen bedrer seg.

360-graderskamera, soltak og automatisk luke

Erik Trosby forteller at enkelte modeller tidligere er levert med begrensninger i funksjonalitet, for eksempel at en bil ikke kan leveres med 360-graderskamera eller blindsonevarsling. Dette gjaldt imidlertid ikke elbilene, men et begrenset antall eksemplarer av 60-serien.

Hyundai Norges produkt- og PR-sjef Øyvind Knudsen sier at de har gjort enkelte tilpasninger på bilene, blant annet har de tatt vekk elektrisk soltak på Tucson.

BMWs Marius Tegneby forteller at fabrikkene har prioritert funksjoner som er nødvendige i en bil («need to have») fremfor funksjoner som er kjekke å ha («nice to have»). Eksempler på elementer som har måttet vike er induktiv ladeplate for mobiltelefon og fot-styrt åpning av bagasjeromsluka. Han forteller at omfanget av tilpasningene er varierende.

– Det er ikke slik at vi ikke kan levere enkelte modeller, men enkelte utstyrsvalg kan få lengre leveringstid enn andre.

Skrev om programvaren

Tegneby sier at elbilproduksjonen prioriteres for den nordiske regionen, og at Norge derfor skånes for halvledermangelen i stor grad.

Ford Motor Norges Anne Sønsteby sier også at produsenten prioriterer modeller med lavt og null utslipp, noe som gir halvledermangelen begrenset innvirkning på personbilene. Hun forteller at noen av nyttekjøretøymodellene er mer påvirket av situasjonen.

Tesla er blant produsentene som har levert biler i tusentall til Norge i høst. Fra før er det kjent at bilprodusenten har skrevet om programvaren på sine biler til å fungere med ulike brikkeleverandører, noe som gjør dem mer fleksible.

I tillegg kan vi spekulere i om den nylige fjerningen av elektrisk justerbar korsryggstøtte på passasjersetet foran er en følge av halvledermangelen. Tesla-sjef Elon Musk har tidligere begrunnet grepet med at det strømlinjeformer produksjonen og dessuten at nesten ingen bruker funksjonen. Tesla Norge ønsker ikke å kommentere om halvledermangelen hadde innvirkning på avgjørelsen.

Lager brikkene selv

Flere importører oppgir at elbilene ikke er særlig påvirket av chipmangelen.

– Vi er glade for at BYD lager chipene sine selv. Det gjør at BYD Tang er helt uberørt av mangelen, sier Simen Wøien Christensen, salgssjef for BYD i importør RSA.

I løpet av året skal det rulle 1500 BYD Tang på norske veier. 1000 av disse er i dag solgt.

Heller ikke de norske eksemplarene av Xpeng G3, Nissan Leaf eller Mazda MX-30 tilpasses halvledermangelen, forteller importørene. Det er ikke lengre leveringstid enn vanlig. Kundene må likevel vente lengre på enkelte forbrenningsmotormodeller, for eksempel Nissan Quashqai og Mazda CX-5.