Slik skal VW revolusjonere hurtiglading

Volkswagen, som i desember passerte en kvart million produserte elbiler, ligger ikke på latsiden. Ikke bare har de satt i gang en massiv elektrifisering av bilparken, nå vil de også snu opp-ned på måten vi skal hurtiglade bilene våre i fremtiden.

I dag må man som kjent finne et ladepunkt, parkere ved siden av dette og selv åpne ladeluken, koble til ladepistol og starte ladingen. Etter endt lading må man deretter reversere hele prosessen. Slik trenger det ikke være i fremtiden, ifølge Volkswagen. Den tyske bilprodusenten har nå vist frem prototypen på en selvkjørende ladeenhet som de tror vil revolusjonere måten vi lader bilene våre på i fremtiden - og unngå nedturen det er å komme frem til hurtigladeren og se at alle plassene er opptatt.

Robotene kommer

Hvis Volkswagens visjon blir realitet, vil fremtidens lading skje slik:

Etter at du har satt fra deg bilen i parkeringshuset, starter du den automatiserte ladeprosessen via en app eller med V2X-teknologi. En selvkjørende robot, som styrer seg selv ved hjelp av flere kameraer, laserscannere og ultrasoniske sensorer, henter et allerede oppladet energilager.

– En revolusjon, sier VW-sjef Mark Möller om den nye laderoboten. Illustrasjon: Volkswagen AG

Roboten plukker med seg dette og glir avgårde til bilen din, åpner ladeluken og kobler til ladeenheten. Denne blir stående ved bilen og lader opp bilbatteriet, mens roboten trekker seg tilbake og kan lade opp andre biler. Når batteriet er fullt eller ladingen blir avbrutt, kommer roboten glidende tilbake. Den kobler energilageret fra bilen, lukker igjen luken og kjører ladeenheten tilbake til depotet, der denne enheten blir satt på lading og gjør seg klar til neste kunde.

Alt foregår uten menneskelig bistand.

Slik ser VW for seg fremtidens robotlading. Video: Volkswagen AG

Mindre stress

Slik trenger man ikke å stå og vente på ledig ladepunkt, og man trenger ikke stresse med å komme tilbake til bilen fordi andre står i kø og venter på at du skal pelle deg vekk. Med denne løsningen setter man fra seg bilen der det er ledig plass, og så tar roboten seg av resten mens du går på kino eller spiser lunsj.

Prototypen har en ladekapasitet på 50 kW, og tilsvarer altså en helt normal hurtiglader.

– En revolusjon

– Den mobile laderoboten vil starte en revolusjon når det gjelder lading i ulike parkeringsfasiliteter, som fleretasjes parkeringshus eller underjordiske parkeringskjellere. Vi bringer ladeinfrastrukturen til bilen, ikke omvendt. Med denne løsningen kan vi elektrifisere nesten alle parkeringsplasser, uten å lage kompleks infrastruktur, sier Mark Möller, som leder for utvikling i Volkswagen Group Components.

– Dette er en visjonær prototype, som raskt kan settes i produksjon hvis det legges til rette for en slik løsning, sier Möller.