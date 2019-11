Slik skal den søvnige småbyen utenfor Stavanger takle tre ganger så mange innbyggere

Stavanger og Sandnes har takket være oljeeventyret vært blant Norges raskeste voksende byområder i mange år. Også småbyen Tananger i Sola kommune doblet innbyggertallet sitt fra 3000 til 6000 innbyggere mellom 1980 og 2017, ifølge tall fra Wikipedia.

Nå vil kommunen legge til rette for ytterligere 13.000 nye innbyggere. Det er veksten de forventer de neste 30 årene.

Derfor er det utarbeidet et planforslag, og nå er det klart at tyngdepunktet i byen skal legges rundt et nytt torg i havneområdet. Forslaget som har vunnet konkurransen er levert av det danske landskapsarkitektfirmaet Bogl.

– Det er vår klare overbevisning at prosjektet vil styrke det maritime miljøet og byens og havnens uvurderlige visuelle, landskapelige og funksjonelle relasjon til havet. Prosjektet samler torg, havn og park i et kraftsenter av aktiviteter og muligheter i Tananger, uttaler kreativ direktør og partner i Bogl, Jens Linnet i en pressemelding.

Vil ha nytt torg ved havna

Den nye helhetsplanen foreslår å bygge et nytt torg for byens innbyggere ved havna, der det sammen med et nytt Fiskernes hus skal danne et ankepunkt i byutviklingen og skape en overgang mellom vann og by.

Fiskernes hus blir et fiskemottak med butikk og serveringssted, der det er tilrettelagt for lossing, oppbevaring rensing og forarbeiding av fisk, samt fiskebutikk og spisested. Utenfor huset, mot parken, er det også foreslått et utekjøkken med grillplass og et lite røykeri.

Protester mot byggehøyder

I planene for det nye torget, ligger også noe ny bebyggelse rundt. Tidligere har lokale krefter reagert på at det er foreslått byggehøyder på tre til fire etasjer i området. For to år siden skrev NRK at 2300 innbyggere hadde skrevet under på et protestskriv mot planene.

– Vi har gjort oss umake med å ikke tilføye noe fremmed, men i stedet utnytte de eksisterende kvaliteter i Tananger, sier Linnet.

Totalt kom det inn 19 bidrag til arkitektkonkurransen om nytt havnenært torg i Tananger sentrum. Premiepotten var på 1,5 millioner kroner. Av disse går 600.000 til vinnerutkastet fra danske Bogl

Fra Stavanger kommer man til Tananger via brua over Hafrsfjorden. Småbyen er fra gammelt av kjent for sitt hummerfiske.