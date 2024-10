Partiet planlegger betydelig mer kraftutbygging enn i dag, og Brenna mener flere må si ja til vindkraft.

– Vi må få til et stemningsskifte der kommuner og innbyggere aksepterer mer utbygging lokalt. Vi trenger mer kraft i Norge, både gjennom energieffektivisering, oppgradering av vannkraft og økt utbygging av vind, sier Brenna til Klassekampen.

I utkastet til det nye partiprogrammet til Arbeiderpartiet understrekes behovet for mer vindkraft på land for å sikre fremtidig kraftoverskudd og styrke industri og vekst.

Artikkelen fortsetter etter annonsen annonsørinnhold Revolusjonerer ventilasjon med 78% lettere kanaler

Ap-nestleder Tonje Brenna Foto: Arash A. Nejad

Mellom 2015 og 2019 økte antallet vindkraftverk i Norge fra under 20 til over 60, men siden har utbyggingen nesten stoppet opp på grunn av lokal motstand. Til tross for at regjeringen innførte ordninger som gir vindkraftkommuner mer enn dobbelt så mye penger som før, sier mange kommuner fortsatt nei.

Brenna foreslår å gi vindkraftkommunene enda mer økonomisk kompensasjon, uten å spesifisere beløpet.

Motstanden mot vindkraft har vokst gjennom aksjonsgrupper som Motvind og partier som Rødt, SV og Frp, som alle sier nei til vindkraft på land.