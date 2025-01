Norske kommuner vil stanse vindkraft i Sverige

Det er seks år siden sist det ble gitt vindkraftkonsesjon i Norge, men for tre norske kommuner holder det ikke å si nei til vindkraft i eget område.

– Jeg har forståelse for at de trenger mer kraft på svensk side, men de bør se på konsekvensene for naboer. For oss er det bare ulemper, ingen fordeler, sier Eidskog-ordfører Kamilla Thue (Ap) til DN.

For ti år siden sa kommunestyret i Eidskog enstemmig nei til vindkraft i kommunen, som siden har jobbet mot flere utbygginger på begge sider av grensen. Før jul vedtok kommunestyret også enstemmig å gå imot nye vindkraftprosjekter i Värmland.

En FN-konvensjon krever at store utbyggingsprosjekter også må gjennomføre høringer på tvers av landegrenser i områder som blir berørt. Det har en rekke norske aktører benyttet seg av. Både de tre nevnte kommunene, Innlandet fylkeskommune og flere selskaper, organisasjoner og privatpersoner har sendt inn protester mot vindkraftprosjekter på svensk side.