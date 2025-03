186 modøler stemte nei, mens 78 stemte ja til den omfattende vindkraftutbyggingen, melder Bergens Tidende.

Totalt er det 307 personer med stemmerett i kommunen, og også 16-åringer fikk lov til å stemme.

Resultatet av folkeavstemningen, der 70 prosent ikke ønsker utbyggingen velkommen, sender et tydelig signal til kommunestyret som skal ta endelig stilling til saken 10. april.

– Jeg vil ikke forskuttere utfallet i kommunestyret, men innbyggerne har nå gitt et veldig tydelig råd, sier varaordfører Sigrunn Almelid Birkeland (Solrenningslista) til avisen.

– Tydelig signal

Styreleder John Fiskvik i Motvind Norge mener resultatet i Modalen er et tydelig signal om at lokaldemokratiet fungerer og at innbyggerne verdsetter naturen sin høyt.

– Dette utfallet gir håp til andre lokalsamfunn som kjemper mot uønskede vindkraftprosjekter, sier han i en pressemelding.

Organisasjonen har vært en aktiv støttespiller i motstandsarbeidet i Modalen og regner nå med at kommunestyret tar det klare resultatet til følge.

– Vi frykter at Norsk Vind trekker hele planforslaget sitt før den tid. Gjør de det, er det viktig at kommunestyret likevel tar en beslutning om at de sier nei til vindkraftutbygging, slik at de slipper flere opprivende omkamper i årene som kommer, sier Fiskvik.

Ville bygge Europas størst vindkraftverk på land

Det er Norsk Vind som står bak den planlagte utbyggingen av det hittil største vindkraftverket i Norge, på et 55 kvadratkilometer stort område. Kraftverket er planlagt med opptil 100 turbiner, med en høyde på opptil 220 meter.

Norsk Vind har vært klare på at de vil skrinlegge hele prosjektet dersom Modalen kommune sier nei til planinitiativet.

Selskapet lanserte i 2019 planer for det som skulle bli Europas største vindkraftverk på land. Prosjektet fikk navnet «Hordavind» og skulle bygges i fjellområder i Modalen, Masfjorden og Alver kommuner i Nordhordland.

Etter motstand i Masfjorden og Alver satset de videre på Modalen, men har nå altså fått et tydelig nei fra kommunens innbyggere.