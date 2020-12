Slik legger Bygde-Norge til rette for at teknologene kan komme seg ut av storbyene

Midt i Vang sentrum ligger kontorfellesskapet 1724. Med skigarder som skillevegger mellom 24 kontorplasser i åpent landskap, og vedstabel og en hoggestabbe som del av interiøret, får man raskt en følelse av at man ikke er i byen når man kommer inn i lokalene. Men det er utsikten som avslører det. Mot nord ruver Jotunheimen over Vangsmjøsa, og fra vest presser ettermiddagens siste solstråler seg inn gjennom vinduene før de snart forsvinner bak bygdefjellet Grindane, som er 1724 meter høyt.

– Det har alltid vært et mål i Innovangsjons arbeid å få innbyggertallet opp på samme anstendige nivå som høyden på bygdefjellet vårt. Derfor var det også naturlig å gi kontorfellesskapet et navn med samme referanse, sier Innovangsjonsminister Hallgrim Rogn.

Flere med høy utdanning

Innovangsjon er som de fleste sikkert forstår vangsgjeldingens omskriving av ordet innovasjon for å gi det lokal tilhørighet, men med stor i er Innovangsjon et samvirkeforetak som jobber med næringsutvikling, møteplasser, boligmarked og blest om Vang. Hallgrim leder dette arbeidet – derav minister-tittelen – i tett samarbeid med næringsutvikler Dag Inge Bruflot.

Innovangsjon er ikke et kommunalt foretak, men eid av Valdres sparebank og Felagane AS, som er eierselskapet til festivalen Vinjerock.

– Selv om folketallet i Vang har stått ganske stille de siste ti årene, har både snittalderen og andelen med høy utdanning hatt sterk positiv utvikling. Vi jobber kontinuerlig med å skape attraktivitet i alle ledd, sier Hallgrim.

Fra Nederland

I det vestlige hjørnet av kontorfellesskapets åpne landskap sitter IT-konsulent Jurjen van Leeuwen med musikk på øret og solnedgangen over Grindane skjult bak persienner. Mest for å unngå motlys på skjermen, men også litt for å glemme at det egentlig er for fint i fjellet til å sitte inne. Aksjeselskapet Leodesk, som han driver helt alene, spesialiserer seg på tilrettelegging av applikasjoner og arbeidsflater for forbrukere.

De siste ti årene har han hatt mange store kunder, som Helse Sør-Øst, og akkurat nå tilpasser han store pakker med Autodesk-produkter som AutoCAD og Revit slik at videregående-elever i Viken fylkeskommune bare kan starte programmene fra en webportal uten å måtte gjennom en lang installasjonsprosess med mange innstillingsvalg.

– Jeg er avhengig av fibernett, siden mye av det jeg gjør er fjernstyring av systemer. Fiber har jeg både her på 1724 og hjemme i Ryfoss, men jeg foretrekker å sitte her. Særlig nå når vi har kjøpt et nytt gammelt hus som vi pusser opp. Da blir jeg fort distrahert av andre ting jeg burde ha gjort om jeg sitter hjemme, sier han.

Jurjen og kona flyttet fra Nederland til Vang for 11 år siden, etter å ha blitt fristet av et rekrutteringsselskap som annonserte for rundturer i de seks Valdreskommunene i en nederlandsk avis.

– Vi hadde lyst til å prøve noe nytt i utlandet, og tenkte at det i alle fall ville bli en interessant ferie. Så vi ble med på turen, og deretter tror jeg ikke det tok mer enn seks måneder før kona var på jobbintervju og vi flyttet hit, sier Jurjen.

Den gang var de to – nå er de fire. Siden kona er sykepleier, og han kun trenger godt nett for å jobbe, har de alltid kunnet jobbe hvor som helst i verden. Likevel har de blitt værende i Vang.

– Vi trives veldig godt her. Vi liker det rolige tempoet, og at vi slipper mye mas, kø og trafikk, sier han.

Flytter hjem

Lenger borte i gangen, forbi skigarden og lunsjrommet, og inn i et cellekontor, sitter WeissTech. Her jobber teknisk leder Jan Egil Jægersborg og utvikler Magne Grihamar med «Omhu», som er et digitalt fag- og journalsystem for helse- og omsorgssektoren. På kundelista står Oslo, Lillehammer og Lom kommuner, i tillegg til flere private aktører innen helsetjenester.

Både Jan Egil og Magne kommer fra Vang, men har vært ute av bygda i mange år før de flyttet tilbake. Jan Egil er utdannet dataingeniør fra NTNU i Trondheim, og bodde der i sju år før han flyttet tilbake til Vang med jobb i Sky Labs på flyttelasset i 2016.

– Da jeg skulle tilbake var det et sted å bo og jobb som var det viktigste, i tillegg til garantert barnehageplass. Når alt det var tilrettelagt og jeg kunne sitte her og jobbe på raskt nett, så var det ikke noe problem, sier Jan Egil.

Utvikleren vendte hjem

Magne gikk ingeniørskolen i Kongsberg og hoppet derfra og rett inn i Kongsberg Gruppen i 11 år. Da han flyttet hjem i 2013, forsøkte han seg i andre bransjer først, men da utvikler-jobben i Weisstech dukket opp ved nyåret, bestemte han seg for å søke. Nå har han jobbet her i et halvt år, med fast kontorplass på 1724.

– Det har blitt en ny giv i Vang med den generasjonen som er noen år yngre enn meg, og født på midten av 80-tallet. Det er en stor gjeng som har flyttet tilbake og skapt et miljø, og jeg vil påstå at hele dette kontorfellesskapet er et resultat av at det er mange flinke, ressurssterke folk som har dratt lasset sammen. De har vært flinke til å vise mulighetene, sier Magne.

Næringsutvikler Dag Inge drømmer om at et stort nasjonalt rådgiverselskap innen ingeniørtjenester skal starte et distriktskontor i Vang. De var i dialog med ett i vinter, men samtalene ble lagt på is da pandemien smalt, forteller han.

– Så langt virker det som at korona-pandemien og den økte digitaliseringen av arbeidslivet har jobbet for utkanter som Vang, skyter Hallgrim inn.

Denne artikkelen ble først publisert i Teknisk Ukeblads månedsmagasin 10/2020.