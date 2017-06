Slik gjør du bilen din klar for DAB

Beslutningen om å legge ned riksdekkende FM-sendinger virket så uendelig lang unna i 2011, men nå står vi midt oppi slukkingen.

Problemet er ikke alle bordradioene som blir stille. De er enkle å bytte ut, og de nye modellene som inntar kjøkkener, stuer og soverom har ofte Bluetooth-strømming og internettradio i tillegg til DAB+.

Verre er det med alle bilene, traktorene, gravemaskinene og alt det andre mobile utstyret med tause FM-radioer. Her er det mange løsninger og mange fallgruver. Vi tar en titt.

Mer enn radioen

Det var enkelt med FM. Da bilene fikk radio ble gjerne antennen montert i forskjermen. En pisk du trakk ut som var skrudd godt til metallet i skjermen. Bedre blir det knapt. Etter hvert har antennene flyttet seg til taket i form av pisker eller såkalte haifinner. Fine greier med 360 grader mottak.

Når du skal ha DAB i kjøretøyet er det svært viktig å sørge for en god antenne. Mange opplever at de ikke har mottak selv om dekningen er god. Da er det antennen som er synderen, og som regel snakker vi om klebeantenner. I noen fall er det trådantenner, som er de aller enkleste variantene. Det har vært en rask utvikling av antennene, og de beste i dag er bedre enn de man fikk for få år siden.

1. Du må nesten alltid sørge for ny antenne til DAB+. Frontruta er ofte enklest, og for å skjule fremføringen tas dekselet på A-stolpen av. Foto: NTB Scanpix

Selve radioene har blitt bedre og mer funksjonsrike de siste årene. Det kan vært lurt å sjekke om radioen har det som kalles «Service Following», som gjør at den holder seg på for eksempel NRK P1 selv om man kjører fra en av NRKs radioregioner til en annen, hvor kanalen sendes på en annen frekvens.

En annen funksjon som mange DAB-radioer har fått, er det som kalles traffic announcements (TA-funksjon). Når den er aktivert kan man få inn mer finmaskede trafikkmeldinger som sendes i den aktuelle regionen, og alle stasjonene som sender på samme MUX (slik som alle NRK-kanalene) vil få meldingene som bryter inn i sendingene. Det kommer i tillegg til de meldingene som går på radiokanalene og som alle får inn.

Tre typer

2. Klebeantenner er gjennomsikige og lette å feste på glasset. Husk å jorde antennen og å montere den vertikalt. Foto: NTB Scanpix

Det er tre hovedtyper antenner. Haifinner eller pisker på taket med kabelnedføring til radioen. Pisker montert på utsiden av frontruta med induktiv overføring av signalet gjennom glasset og kabelnedføring til radioen. Og så er det klebeantenner som festes på innsiden av ruta.

Aller enklest er trådantennen, en ledning som skal henges opp i frontruta, og som vanligvis bare gir mottak i områder med sterke signaler.

I noen tilfeller er det mulig å gjenbruke bilens originale antenne på taket med en splitter som deler opp frekvensen til FM og DAB+. Men i mange tilfeller har originalantennen et filter som stopper frekvenser utenfor FM-båndet, inklusive DAB-båndet på rundt 200 MHz.

Jording

Noen antenner krever en egen jordingsforbindelse. Det er svært viktig å sørge for at disse blir skikkelig jordet. Spesielt når det monteres klebeantenner er det en feilkilde som kan ruinere mottaket.

Noen antenner har en teipbasert kontakt som skal limes godt til metall i bilen. Som regel den såkalte A-stolpen på siden av frontruta. Da må man av med dekselet over og sørge for at det blir god kontakt. Siden dette har vært et problem, kommer de kjente adapterleverandørene nå med såkalt magnetisk jording.

I enden av lederen sitter en liten magnet som fester seg til stolpen og gir god jording. Ofte slipper man å ta av dekslet også. Det holder å lette litt på det og smette lederen under og sørge for at den klikker på plass i stolpen.

– Vi har testet DAB-mottak i bil veldig grundig, og vår konklusjon er at dette først og fremst handler om antennen og monteringen av den. Signalstyrken langs veien er nesten alltid god, men sørg for en god antenne og sørg for at den er godt jordet. Vår erfaring er at montering på bakruta i noen tilfeller gir best mottak, men det gjør at kabelføringen blir litt lenger, sier H. C. Andersen, som har etablert selskapet Sahaga som blant annet distribuerer sitt eget DAB-merke POP.

Gjøre selv eller sette bort

3. En adapter koblet til bilradioen er enklest, men det er ikke vanskelig å bytte ut hele radioen. Her er originalradioen tatt ut. Foto: NTB Scanpix

I kjølvannet av FM-stengningen er det mange som ser muligheter. Verksteder over hele landet spesialiserer seg på å løse utfordringen med FM-slukking.

DAB-Auto holder på å bygge opp en kjede av verksteder der folk kan velge løsning og få den bygget inn i bilen. De selger alle slags løsninger, men vil også være monteringspartner for Elkjøp og Lefdal.

4. Det finnes monteringssett til de fleste biler som inneholder nødvendige tilkoblinger til eventuell rattkontroll, CAN-nus og braketter som trengs til den nye radioen. Foto: NTB Scanpix

– Vi har holdt på i halvannet år og lært oss hva som fungerer, sier sjefen Eilert Bredo Lund.

5. Når alle tilkoblinger og braketter er på plass, er det bare å trykke radioen inn i 2-DIN-utsparingen. Foto: NTB Scanpix

Han mener en adapter er en god løsning som er enkel å montere, enten man velger en som sitter på dashbordet eller en som er helt skjult og kontrollert fra rattkontrollen. For biler med såkalte DIN-radioer kan det være like greit å bytte hele radioen. I mange tilfeller får de da en løsning som er bedre og mer funksjonsrik enn den de hadde, og det er ikke nødvendigvis dyrere enn adapter.

De enkleste adapterbaserte løsningen og de basert på 1 DIN-radioer kan koste fra rundt 3000 kroner ferdig montert. Men avhengig av bil vil monteringsjobben variere mye. Det kan ta alt fra 30 minutter til ti timer å montere en DAB-radio, ifølge Bredo Lund.

6. Det er ikke sikkert at det originale plastdekslet passer, men radioprodusentene lager nye til de fleste bilmerker. Du kan få et underholdningsanlegg, som i tillegg til å ha DAB+, er mer avansert enn det originale. Foto: NTB Scanpix

Alle bransjefolkene vi har snakket med frykter nå at det norske bilradiomarkedet trekker til seg lavprisprodukter med dårlig kvalitet.

– Vi og noen konkurrenter har jobbet med adaptere i mange år og kvaliteten på disse og de nye antennene er blitt svært bra. Dessverre får vi nå tilbud om latterlig billige adaptere fra Kina, hvor produsentene bare har fokusert på pris, sier sjefen i TT Micro, Tom Vedvik, som står bak merker Tiny Audio.

– Vi vet hva som skal til av antenner og radiobrikker og andre komponenter for å sikre godt mottak. Produkter basert på det billigste de får tak i av komponenter vil nok finne veien til Norge selv om vi ikke ville tatt i dem med ildtang, og folk som faller for den lave prisen vil oppleve problemer med mottaket. Mange av dem kommer til å skylde på DAB-nettet.

Hvilken radio?

Hva du bør velge av DAB+-radio kommer an på hvilken bil du har, hvor enkelt det skal være, og hvor mye du er villig til å betale.

Det som er helt klart er at du bør holde deg til et kjent merke med en solid importør som kan garantere for kvaliteten både på antennen og komponentene i elektronikken.

Adapter

Det finnes mange gode DAB+ adaptere på markedet fra noen få erfarne importører. Foto: TT Micr

Med et adapter kan du ha DAB i bilen på et kvarter om du er særdeles fingerferdig, uten at det koster mer enn rundt en tusenlapp. Legger du på til et par tusen får du en med mer funksjonalitet, som Bluetooth-telefon og strømming av lyd.

Til mange av markedets nyere biler finnes også mer integrerte adaptere, som kan betjenes med bilens originale radio, og gir en nesten usynlig installasjon. Disse koster typisk fra 3500 kroner ferdig montert, men prisen varierer med bil- og adaptertype.

Innebygget

1 DIN: Gamle biler har ofte en 1 DIN bilradio. Den er enkel å bytte til DAB+, og det er billig. Foto: Sørensen & Balchen

Har du en gammel bil med en såkalt 1 DIN bilstereo, det vil si en enhet montert i et hull i dashbordet på 180 x 50 mm, er du heldig. Da er det enkelt å bytte. Kenwood, Pioneer og andre har en rekke ulike modeller med DAB+-radio. De billigste med radio og en USB-port som kan spille av lydfiler koster rundt 1500 kroner inklusive en klistreantenne.

Vil du ha Bluetooth, slik at du kan strømme lyd fra mobilen og bruke den som håndfri telefon, koster de 300 kroner mer, men da følger det også med en løs mikrofon.

2 DIN

Klistreantenne: Det finnes mange gode, men dessverre også dårlige klebeantenner. Denne versjonen, Tiny Audio AD03, er nesten usynlig ved at forsterkeren og jordpunktet festes til A-stolpen bak dekslet. Foto: NTB Scanpix

De fleste moderne biler har underholdningsanlegget helt innebygget i dashbordet. Men det trenger ikke være noen grunn til å gråte. Som regel er dette såkalte standardiserte anlegg basert på en 2 DIN åpning, altså en på 180 x 100 mm. Ulempen er at det ikke er like lett å bytte. Som regel trenger man en del utstyr, som monteringsskinner, nytt deksel tilpasset bilen og overganger til eventuelle rattkontroller og bilens CANbus for kontrollfunksjoner.

– Vi har ombyggingssett for mellom 70 og 80 prosent av alle bilene på markedet i dag, sier produktsjef i Sørensen og Balchen, Geir Holid.

De aller enkleste 2 DIN-anleggene er en oppskalert versjon av de man finner i 1 DIN, altså med DAB+-radio og Bluetooth, men de koster bare 3000 kroner. I den andre enden av skalaen finner vi anlegg med 7-tommers berøringsfargeskjerm som kan kobles til smartmobiler med iOS og Android. En slik skjerm kan også vise informasjonen fra bilen avhengig av modell, som om varmsetene står på eller hva utetemperaturen er.