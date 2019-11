Slik garanterer Volvo etisk bruk av kobolt

– Vi har alltid vært opptatt av de etiske sidene av vår forretningsdrift, og har gjort det klart overfor våre leverandører at to ting er viktige: ansvarlighet og fotavtrykk. At vi nå krever full gjennomsiktighet har vekke opp dem som ennå ikke har skjønt alvoret. Nå er teknologien her som gjør det mulig å spore kobolten helt fra gruvene i Kongo, sier Martina Buchhauser, som er global innkjøpsansvarlig i Volvo Cars.