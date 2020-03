Slik brukes droner i koronakampen

Kristiansand: Droner er et av de siste våpnene som nå settes inn mot koronaviruset, Covid-19. I Kina er flere tiltak iverksatt allerede, mens andre testes ut og vurderes.

Droner kan brukes på flere ulike måter i viruskampen, mener leder Anders Martinsen i droneorganisasjonen UAS Norway. De arrangerer nå konferansen Bedre Flyt i Kristiansand.

– Jeg tror vi vil se denne teknologien også i europeiske land ganske snart. Spørsmålet er om Norge vil bli så utsatt at det blir aktuelt, men jeg vet i hvert fall at det står en rekke teknologileverandører klare i Norge om det skulle bli behov for det, sier Anders Martinsen til TU.

Droner tar tempen

Sammen med droneimportøren Elefun demonstrerer han for TU hvordan en liten drone kan operere med både høyttaler for informasjon til folkemengder, vanlig videokamera og et termisk kamera som potensielt kan brukes til å påvise febersyke på trygg avstand. Det termiske kameraet skal kunne måle kroppstemperaturer med en feilmargin på 0,5 grader, om kameraet er nært nok.

I videoen over kan du se hvordan det ser ut i praksis, med dronen Dji Mavic entreprise Duo.

Raskere og tryggere transport

Denne løsningen skal gi både mindre kontakt mellom personell og smittefarlig materiale, samtidig som selve transporten går mye raskere. De første erfaringene tilsier omtrent dobbelt så rask transport. Med færre mennesker involvert i transporten kan man også bruke ressursene smartere, noe som fort kan bli nødvendig i en situasjon der svært mange er syke.

Selskapet Antwork fikk så sent som oktober lisens for dronelevering av de kinesiske luftfartsmyndighetene, blant de første i verden. De er en del av japanske Terra Drone, et av verdens største droneselskaper.