Slik blir det nye digitale Norge

Asbjørn Rolstadås er professor emeritus ved NTNU, Institutt for maskinteknikk og produksjon.

Få mennesker i Norge har så lang fartstid i det digitale domene som Rolstadås. Han har vært med fra starten og er fremdeles glødende engasjert. Ikke minst når har ser på den hastigheten utviklingen går i, og hva det har å si for arbeidslivet. Stadig mer blir en tjeneste i stedet for et produkt vi kjøper og eier: «servicering», som han kaller det. Programmer til datamaskiner er ikke lenger noe du kjøper og installerer – du leier dem, som så mye annet av det vi omgir oss med. Og du leier noens bolig eller bil over nettet uten å kjenne dem.

Informasjonsteknologien har gitt oss kunstig intelligens, maskinlæring og robotisering og muligheten for at nye ting utvikler seg i enorm hastighet. Som eksempel peker han på at det tok 65 år fra det første flyet tok av til flyselskapene fløy 50 millioner passasjerer. Pokémon Go brukte 19 dager på å nå 50 millioner brukere.

Dette vil påvirke arbeidslivet i årene framover. Jobber vil endre seg i raskt tempo og de som ikke vil oppleve en Kodak- eller Nokia-skjebne bør følge med i timen.

