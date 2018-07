Slik beskytter danskene vikingskipene sine når museet i Roskilde skal renoveres

Den danske offentlige etaten Slots- og Kulturstyrelsen, beregnet en renovering av Vikingskipsmuseet i Roskilde til å skulle koste 25 millioner danske kroner. Den rådgivende ingeniørbedriften Niras anslo opptil 65 millioner kroner. Men hvis alt tas med, vil prisen ifølge museet ende på mellom 96 og 123 millioner kroner.

Prisen for en renovering av Vikingskipsmuseet i Roskilde har altså vært alvorlig undervurdert. Slik sies det fra museet selv i en henvendelse til det danske kulturdepartementet, Kulturministeriet, som Ing.dk har fått innsyn i.

Museet har søkt om å få fredet den snart 50 år gamle bygningen som huser museets hovedattraksjon: de fem Skuldelevs-skipene. Begrunnelsen for ønsket er at museet ikke kan skaffe penger til å renovere og utvide bygningen. De vil sørge for at skipene kan være i skjermet for vind og vær, og at museet kan få plass til å vise fram de mange andre skipene som har kommet til samlingen i løpet av de siste tiårene. Ønsket har blitt avvist av Slots- og Kulturstyrelsen, blant annet med den begrunnelsen at bygningen ville kunne renoveres for omkring 25 millioner kroner. Museet klaget på avgjørelsen, og dermed er det nå kulturminister Mette Bock som skal avgjøre saken.

Rådgivere doblet renoveringsprisen

Hun leide i våres inn Niras til å vurdere «om konstruksjonen kan renoveres, og i så fall hvordan dette kan gjøres, samt hvilke endringer dette måtte medføre på bygningen». Niras leverte inn rapporten sin i april. I den konkluderte ingeniørene med at det var teknisk mulig å renovere den fredede bygningen. Det vil kreve omfattende forsterkninger av fasaden mot fjorden, samt renovering av betongen og taket. Dessuten bør det lages en drenering under bunnplaten for å sikre bygningen mot oppdrift hvis det blir en høyere grunnvannstand eller høy vannstand i fjorden. En slik renovering vil ifølge Niras koste 55–65 millioner kroner.

Beløpet inneholdt verken utgifter til å flytte vikingskipene ut av bygningen mens arbeidet pågår, eller penger til å gjennomføre forskjellige innvendige arbeider og installasjoner som det ville være fornuftig å gjennomføre hvis man likevel skulle renovere bygningen. Dessuten er moms ikke inkludert i beregningen.

Illustrasjon: MI Grafik/ Lasse Gorm Jensen

Renovering kan koste 123 millioner kroner

Derfor er det ifølge museet ikke et reelt bilde av omkostningene som ministeren har fått.

«Det kan på et teoretisk nivå diskuteres hvor lite eller hvor mye det skal inkluderes i det økonomiske overslaget, men i praksis kan renoveringsoppgaven ikke løses uten at skipene flyttes, bygningen fraflyttes og momsen betales. Derfor er forutsetningen for å realisere den begrensede renoveringsoppgaven som inngår i Niras’ estimat, at det bringes til 96–123 millioner kroner,» skriver museet i sine kommentarer til rapporten fra Niras.

Slik ser museets regnestykke ut (alt i danske kroner):

Niras’ renoveringsoverslag: 55–70 millioner kroner.

Flytting av skip – ut og tilbake: 31–40 millioner kroner.

Utflytting av inventar og annet utstyr: 1,5–2,0 millioner kroner.

Moms 10 prosent: 8,8 – 11,2 millioner kroner.

Fond vil ikke betale renovering

Museet har ifølge sine egne opplysninger forsøkt å finne fondsmidler til en renovering av den fredede bygninger, fordi museet ikke kan finne de mange millionene på sitt eget budsjett. Men ifølge museet så fondene «det ikke som sin oppgave å finansiere et restaureringsprosjekt som ikke løste de problemene som knytter seg til Vikingskiphallens fremtidige bevaring, vedlikehold og drift.»

Oversatt innebærer det at museets behov for bedre adgangsforhold og mer plass til nye utstillinger ikke blir løst ved en vanlig renovering.

Får kritikk for vedlikeholds-etterslep

Ing.dk har også fått innsyn i Slots- og Kulturstyrelsens bemerkninger til Niras’ rapport. Styrelsen skriver at ideen om å lage en drenering er god, og at de ikke tidligere har vært oppmerksomme på hvor dyrt det ville bli å renovere taket.

Dessuten mener ikke departementet at museet skal være alene om regningen. Ifølge departementet har Roskilde Kommune nemlig tidligere erklært at kommunen ville betale for kystsikringen på landsiden. Men det avviser museet. Kommunen har reservert 25 millioner kroner til museet, men betingelsen er at de kommer til å inngå i en helhetsplan der museet også utvides.

Departementet anklager dessuten museet for ikke å ha foretatt tilstrekkelig vedlikehold i årenes løp. Kritikken bygger på at Niras i sin rapport skriver at «vedlikehold på bygningen ser ut til å ha vært holdt på et absolutt minimalt nivå». Også denne kritikken avvises av museet, som legger fram en liste av renoveringstiltak som er gjennomført i løpet av de siste ti årene.

Kulturminister Mette Bock forventes på det nåværende tidspunkt å avgjøre museets fremtid i slutten av august.

Artikkelen ble først publisert på Ing.dk.