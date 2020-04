Slik behandles koronapasientene – nesten 100 utskrevet fra Ahus

Onsdag hadde sykehuset skrevet ut 95 koronapasienter. Elleve av de utskrevne pasientene har vært til intensivbehandling og 84 har vært på medisinske sengeposter. Åtte pasienter har dødd av sykdommen på sykehuset.

– I hovedsak er det lungene som svikter. Noen får kompliserende organsvikt, som for eksempel hjertesvikt og nyresvikt, sier seksjonsoverlege Vibecke Sørensen ved Intensivavdelingen på Akershus universitetssykehus (Ahus).

Gjennomsnittlig tid på intensiven for dem som er utskrevet fra Ahus, er 12 dager. For pasienter som har vært i respirator er gjennomsnittet ti dager, men mange trenger også mer tid enn dette, opplyser sykehuset.

Gode resultater

Behandlingen er tid- og ressurskrevende, og pasientene må overvåkes nøye. Flere av pasientene er i mageleie og må snus hyppig for at alle delene av lungene skal få luft.

– Vi har også gode resultater med tette oksygenmasker, der pasienten er våken og ikke i narkose. Det er godt egnet for dem som er mindre alvorlig syke, og reduserer tiden på intensivavdelingen, sier Sørensen.

Ser man på alle de utskrevne pasientene i ett, har de i snitt ligget på sykehus i seks døgn. De som ikke har vært til respiratorbehandling har vært inne i 5,6 døgn i snitt.

– Det er gledelig å se at så mange blir så mye bedre at de kan skrives ut så raskt. Vi vet at mange i ulike aldre med Covid-19 kan bli svært dårlige. Heldigvis ser vi at de fleste blir bedre igjen og kommer ut av sykehus, sier avdelingsleder Jan Erik Berdal ved infeksjonsavdelingen på Ahus.

En del av jobben er å vurdere hvilken behandling som trengs.

– I Akuttmottaket og på sengeavdelingene har det vært stor innsats for å vurdere hvilke pasienter vi kan behandle og observere der, hvem som må videre til Intensivavdelingen og hvem vi kan sende hjem eller til pleiehjem, sier Berdal.

Liggetid på seks dager

NTB har vært i kontakt med Folkehelseinstituttet (FHI) for å få nasjonale tall på hvor lenge koronapasientene er innlagt i snitt, og hvor lenge pasienter får intensivbehandling. Disse tallene er foreløpig ikke tilgjengelige, men FHI opplyser at median liggetid for intensivpasientene er 6,1 dager.

Erfaringene fra Ahus kan imidlertid gi en pekepinn på situasjonen nasjonalt. Sykehuset merker nå en nedgang i antall innlagte, i likhet med den nasjonale trenden.

– Nedgangen den siste uken er i tråd med Folkehelseinstituttets beregninger av at reproduksjonstallet av smitten er sunket ned mot 0,7, som vil si at en smittet person bringer den videre til mindre enn en ny person, opplyser sykehuset.

Nasjonalt var i alt 250 pasienter innlagt på norske sykehus med påvist covid-19 onsdag. 70 pasienter behandles i respirator, noe som er sju færre enn dagen før.

Færre på intensiv

Ved Ahus er det nå 37 innlagte pasienter og 17 av dem ligger på intensivavdelinger.

Det er langt lavere enn ved månedsskiftet mars/april, da det kom rapporter om at kapasiteten ved sykehuset var nær ved å være sprengt.

Kommunikasjonsdirektør Dagfinn Aanonsen ved Ahus sier at det på det meste har vært 23 pasienter på de nå i alt 32 respiratorplasser som er tilgjengelig for koronapasientene.