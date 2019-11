Skygger skal hjelpe selvkjørende biler til å unngå kollisjoner.

Forskere ved Massachusetts Institute of Technology (MIT) har utviklet et nytt verktøy som – blant annet – skal hjelpe selvkjørende biler til å unngå kollisjoner. Systemets naturlige midtpunkt er noe som følger etter deg dagen lang – skyggen.

«Ser» rundt hjørnet

Hvis en bil eller fotgjenger er på vei rundt et hjørne i f.eks. et parkeringshus, kan man ofte se skyggen før selve objektet blir synlig. ShadowCam, som MIT-prosjektet kalles, er utviklet for å oppdage forandringer i skyggen på bakken. Bilder fra systemets optiske videokamera analyseres og sammenlignes i et rasende tempo, og hvis det oppdages ulikheter i lys og skygge på bildene, kan det innebære at et objekt nærmer seg eller fjerner seg. I så fall vil systemet reagere og iverksette nødvendige tiltak.

Under de rette forhold kan ShadowCam altså gjøre noe mennesket ikke kan – å «se rundt hjørnet». Det er kanskje bare snakk om deler av et sekund, men som MIT-forskerne sier det: når det gjelder hurtiggående autonome kjøretøy er fragmenter av et sekund viktig.

0,72 sekund raskere

Teknologien er ennå på et tidlig nivå, og systemet har så langt kun vært testet innendørs. MIT-forskerne har testet ShadowCam på en selvkjørende bil i et parkeringshus, med avslåtte lykter for å simulere kjøring på kveldstid. Målet var å sjekke effekten på skyggekameraet i forhold til en LIDAR-basert løsning. Ifølge forskerne var ShadowCam 0,72 sekund raskere enn LIDAR. Skyggekameraet oppnådde en nøyaktighet på 86 prosent.

Se video her:

Prosjektet er støttet av Toyota Research Institute, og teknologien er på ingen måte kun tenkt i selvkjørende biler. MIT-forskerne håper at roboter som beveger seg i helt andre omgivelser kan ha nytte av skyggekameraet – for eksempel i sykehuskorridorer.