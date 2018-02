Skulle vise at en fornybar fremtid også kunne være komfortabel. Det gikk ikke helt etter planen

I fire år har Victorien Erussard, Jérôme Delafosse og et voksende forskerteam fra det franske forskningsinstituttet CEA-Liten bygget en katamaran som skulle seile jorden rundt ved å produsere sitt eget drivstoff.

Vindturbiner, dragekraft, batterier, solkraft og hydrogen fra elektrolyse av vann skulle sørge for at båten Energy Observer hadde energi nok til både fremdrift og å leve et behagelig liv om bord på den 100 fot lange farkosten.



Båten, som er en bearbeidet utgave av katamaranen Formula Tag sjøsatt i 1983, skulle vise verden at en fornybar fremtid også kan være komfortabel.

Energy Observer bruker elektrolyse av vann for å lage hydrogen. Elektrolysen drives av energi fra solceller. Foto: Jeremy Bidon/Energy Observer

På tampen av juni i fjor begynte Energy Observer en seks år lang ferd på verdens hav.

Alt gikk imidlertid ikke som planlagt.

– Vi klarte ikke å bli helt selvforsynt med energi. Eller, vi klarte ikke å produsere hydrogen under seiling. På det verste måtte vi legge til kai hver 6. dag slik at båten kunne fylle hydrogentanken. Det skjedde ved elektrolyse av vann, drevet av energi fra solcellepanelene, sier Delafosse til Teknisk Ukeblad.

Vanskelige solforhold og trøblete turbiner

Katamaranen er nå inne på verftet å forbedres før neste del av seilasen. Den skal etter planen starte 23. mars.

Målet var å hamstre nok energi fra sola og vinden til at man, i tillegg til å drive båten, også klarte å produsere hydrogen mens båten var i drift. Hydrogenet skulle brukes til å drive båten om natta.

– Under gode forhold produserer solcellene 18 kW. Vi trenger 9-10 kilowatt med energi for å drive båten fremover, det vil si at 8-9 kilowatt kunne vært brukt til elektronikken om bord og til å produsere hydrogen. Men forholdene var vanskelige, med skyer, stormer og orkaner. Utenfor kysten av Galicia i Spania traff vi på orkanen Ophelia, sier Delafosse.

To vindturbiner skulle sørge for rundt tre kW med energi.

Fra venstre: Victorien Erussard, Bertrand Piccard og Jérôme Delafosse. Piccard var initiativtaker til Solar Impulse, flyet som fløy jorda rundt ved hjelp av energi fra solceller. Han hadde med seg en del av flyet til Erussad og Delafosse. Foto: Jeremy Bidon/Energy Observer

– Vi testet en ny type vertikale vindturbiner med et innovativt antivibrasjonssystem som skulle fungere med vind fra mange ulike retninger. Men ved svak vind ville ikke turbinene starte, og ved veldig sterk vind gikk de så raskt at det var farlig. Bremsesystemet fungerte ikke så bra, sier Delafosse.

De sendte den ene turbinen tilbake til verftet for undersøkelser, og byttet ut den andre med en turbin som tar inn vind horisontalt. Den var de likevel ikke særlig fornøyd med.

– Vi foretrekker vertikale turbiner. Derfor jobber vi blant annet med et nytt bremsesystem og en forbedret generator, sier Delafosse.

– Umoden kiteteknologi

Energy Observer er 30,5 meter (100 fot) lang og 12,8 meter bred. Foto: Jeremy Bidon/Energy Observer

I tillegg skulle vindkraft fra en autonom kite gi mellom to og fire kW med energi. Etter planen skulle den også være i stand til å dra båten.

Det viste seg at besetningen hadde store problemer med å få kiten til å fungere autonomt.

– Teknologien er rett og slett ikke klar. Vi kunne ikke gjøre det manuelt heller, kiten falt i vannet for ofte, sier Delafosse.

De undersøker nå om de kan forbedre kite-teknologien eller om de må bytte den ut med annen vindkraft-teknologi. Delafosse sier de har flere ideer til løsninger, men vil enn så lenge holde dem for seg selv.

– Hva med et godt, gammeldags seil?

Energry Observer ved La Seyne i Frankrike. Foto: Energy Observer

– Vi prøver å innovere for fremtiden. Et seil vil gi skygge på dekk, hvor vi har mange solcellepaneler, svarer Delafosse.

Verftet legger ytterligere 50 kvadratmeter solcellepaneler på dekket av båten, slik at det totalt blir 180 kvadratmeter.

– Båten er som en prototype for fremtidens energimiks. Vi tester teknologien under tøffe forhold og tar med oss kunnskapen til bruk på land, sier han.

Til Norge neste år

Til tross for problemene, er Delafosse fornøyd med den første etappen av den seks år lange ekspedisjonen.

– Vi forventet flere vanskeligheter enn vi har hatt. Solar Impulse var ikke i stand til å fly rundt jorda de første årene. Det tok 15 år. Vi har samme type produkt. Hvert år forbedrer vi teknologien. Båten har rundt 2000 sensorer, vi får alarmer om ulike ting hver dag, og vi finner ut av det, sier han.

Teamet har brukt fem millioner euro på å bygge Energy Observer. Videre bruker de fire millioner euro per år på seilasen. Besetningen teller rundt åtte mennesker. Dette inkluderer matroser, ingeniører og et filmcrew som lager en dokumentarserie om prosjektet.

Energy Observer, her ved Gibraltarstredet, er en bearbeidelse av katamaranen Formula Tag, som fikk Jules Verne-trofeet etter å ha seil rund jorden på under 75 dager i 1994. Foto: Energy Observer

Totalt vil Energy Observer besøke 101 havner i 50 land, på seks kontinenter. Destinasjonene er valgt ut fordi de enten er engasjert i en mer klimavennlig fremtid, er truet av klimaendringer eller som er på Unescos verdensarv-liste.

Neste måned går turen mot Middelhavet. Her regner Delafosse med bedre forhold for å produsere energi ved hjelp av solen. I 2019 besøker de tre steder i Norge.

Oslo («Hovedstaden for elbiler», ifølge Energy Observer)

Ålesund (fordi Geirangerfjorden står på UNESCOs verdensarvliste)

Tromsø (tidligere stod Bergen på lista, men dette er nå byttet ut)



– Norge blir det viktigste landet vi besøker på turen vår til Nord-Europa. Dere er svært involvert i fornybar energi, samtidig som dere har ting å jobbe med, sier Delafosse.

Effektivitet på under 50 prosent

Han har stor tro på hydrogen som drivstoff.

I disse dager legges 50 kvadratmeter med ekstra solceller på fartøyet, slik at det totalt blir 180 kvadratmeter. Foto: Jeremy Bidon/Energy Observer

– Alle spør oss om hvor mye energi vi trenger for å produsere hydrogen. For å produsere 2 megawatt med hydrogen, trenger man 4,5 megawatt med energi. Ja, det er over to ganger mer enn hva du får. Poenget er at dette er gratis, ren energi som kan høstes fra solcellepaneler og vindturbiner, sier Delafosse.

– Det aller meste av hydrogenet som produseres i industrien i dag, lages ved hjelp av fossilt brensel. Vi lager det ved hjelp av elektrolyse av sjøvann, med energi fra sola. Det fungerer strålende, sier han.