Skulle spare havet for hundretusener av plastpartikler fra klesvask - men Coraballen funker ikke

Oppfinnelsen Cora-ballen skulle fange opp små plastfibre i vaskemaskiner, og hindre at de blir skylt ut i havet. Men produksjonen hjemsøkes av problemer.

Store mengder mikroplast havner hvert år i hav og sjøer, og har et potensial til å skade fisker og andre vannlevende organismer. En del av plasten kommer fra vask av syntetiske klær.

I fjor rapporterte svenske NyTeknik og TU.no om innovasjonen The Cora Ball, som er utviklet av havforskere for å redusere problemet. Ved å la ballen være med i vaskemaskinen under vaskingen skal mikrofibre, lo og hårstrå feste seg til den. Deretter kan fibrene renses ut og kastes i søpla.

Ifølge Rozaliaprojektet, som står bak Cora-ballen, fanger den opp opptil 35 prosent av mikrofibrene per vask.

Nyheten om Cora-ballen vakte stort interesse, og var en av de mest leste artiklene på nettsidene til Ny Teknik i fjor. Men produksjonen har støtt på problemer. Tidligere håpte gründeren at ballen skulle finnes i svenske butikker i høst. Men slik har det ikke blitt.

Materialet fungerer ikke som planlagt

På prosjektets Kickstarter-side klager mengder av kjøpere på utsatte leveranser. Rozaliaprojektet beklager, og sier at de undervurderte utfordringene og forsinkelsene de har blitt utsatt for. I februar og mars skal leveranser sendes ut, lover gründerne. I en e-post til Ny Teknik forteller medgründeren Rachael Miller at det framfor alt er råstoffene som har forårsaket store forsinkelser.

«Materialet som vi fra starten hadde tenkt å bruke, viste seg ikke å fungere så godt som spesifikasjonene indikerte. Det vridde seg og gikk til og med i stykker. En stor del av forsinkelsen dreide seg om å teste materialer for å forsikre oss om at produktet skulle klare å vaske i flere år.»

En kjøper forteller at Cora-ballen trakk ut flere tråder hockeytrøya hans, slik at den ble ødelagt. «Jeg ble nødt til å slutte å bruke ballen, siden jeg ikke visste hva mer den kunne skade», skriver han.

– Vi har vært i kontakt med ham, og kom fram til at trøya allerede hadde flere løse tråder. Vi har sendt ut over 4000 baller, og det er det eneste problemet vi har hørt snakk om når det gjelder klær, sier Rachael Miller.

Ikke finvask

Instruksjonen fra Rozaliaprojektet er at ømtålige klær, blonder og plagg med frynser ikke skal vaskes sammen med Cora-ballen. En annen kjøper er så misfornøyd at hun tipser om Cora-ballens konkurrent på Kickstartersiden. Det dreier seg om den tyske vaskeposen Guppy Friend, som også skal samle opp mikrofibrer under vaskingen. Syntetiske klær plasseres inni posen før de vaskes, og etterpå skal lo og fibrer plukkes bort fra innsiden av posen.

Ifølge organisasjonen som har utviklet posen, Stop Micro Waste, fanger posen opp nærmere 100 prosent av de fibrene som frigjøres. Dessuten slipper klærne 75-86 prosent færre fibrer om de vaskes i posen.

Kun et steg på veien

– Hvis det finnes nanopartikler, blir resultatet litt dårligere. Nanopartikler kan ikke fanges opp av nettet i posen, forteller Alexander Nolte på Stop Micro Waste. Ny Teknik har også tidligere skrevet om om Guppy Friend-posen. Nå er det mulig å kjøpe den via blant annet nettbutikkene Naturkompaniet.se og Patagonia.com, men nettsidene til Stop Micro Waste påpeker likevel på sin nettside at vaskeposen bare er et første steg på veien mot en helhetlig løsning på problemet med mikrofibrer:

«Vår overkonsumpsjon må endres radikalt, og nye materialer, produksjonsteknikker, rene vaskemaskiner og mer effektive renseanlegg må utvikles.»

Artikkelen ble først publisert på NyTeknik.se