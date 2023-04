Skrudde av strømmen i Blixtunnelen i natt. Det ga full stans i togtrafikken på Follobanen

Det er full stans i Blixtunnelen torsdag morgen. Det melder Bane Nor på sine hjemmesider.

– Det stoppet helt opp klokken 06:28, bekrefter pressevakt Dag Svinsås til Teknisk Ukeblad.

Risting i kjøreledningen

Årsaken til problemene skal være problemer med en kjøreledning, etter at et arbeidslag var inne i tunnelen i natt og skrudde av strømmen.

Svinsås forklarer at problemene oppstod da strømmen ble skrudd på igjen.

– Da strømmen ble skrudd på merket det første toget som kjørte gjennom tunnelen at det ristet i kjøreledningen, forteller han.

Etter dette ble det kjørt noen få tog med redusert hastighet i tunnelen, før all trafikk ble stoppet.

Problemer på Ski stasjon

I tillegg til problemene i Blixtunnelen er det også problemer med en sporveksel på Ski stasjon. Problemene har ingen sammenheng, opplyser Svinsås, men sammen kan de føre til store utfordringer både på Follobanen og Østfoldbanen.

– Akkurat nå har vi et arbeidslag ute for å se på problemene, og vil få en ny prognose i løpet av kort tid. Per nå vet vi ikke når problemene vil være løst, sier han.

Og legger til at Bane Nor ikke ser noen sammenheng mellom problemene i Blixtunnelen i dag og problemene tidligere i år.

Klokken 08:42 melder Bane Nor at problemene er rettet, men at det må regnes med forsinkelser utover dagen som følge av dem.