Skoda setter på bremsene

Om du går og venter på en Skoda kan det bli lengre ventetid. Bilprodusentens fabrikk i Mlada Boleslav i Tsjekkia skal redusere produksjonen betydelig ut året.

Skoda melder at de kan bli nødt til å stanse produksjonen helt fra 18. oktober, ifølge en nyhetsmelding fra DPA. Årsaken er den globale halvledermangelen.

Skoda har en mengde biler stående, siden de mangler deler til å ferdigstille dem. De vil nå fokusere på å få ferdig disse bilene slik at de kan leveres ut til kunder.

Mlada Boleslav er den eneste fabrikken i Europa hvor elbilen Skoda Enyaq lages, og er første fabrikk ved siden av Zwickau i Tyskland som lager elbiler på MEB-plattformen. Det kan bety at det blir langt mellom nye Enyaq-leveringer i tiden som kommer.

Øyvind Rognlien Skovli, kommunikasjonsdirektør i Harald A. Møller. Foto: Kilian Munch

Kortere planleggingshorisont

Vi spør den norske importøren Harald A. Møller hvordan situasjonen i Tsjekkia vil påvirke leveringssituasjonen for Skoda generelt og Enyaq spesielt i Norge.

– Vi og resten av bransjen har i en periode lært oss å leve med uforutsigbarhet og en noe kortere planleggingshorisont enn vi har vært vant med. Med oppdateringene fra fabrikken vår nå jobber vi med å kartlegge hvordan dette kan påvirke det korte bildet for oss, forhandlerne våre og kundene våre, sier Øyvind Rognlien Skovli, kommunikasjonsdirektør i Harald A. Møller.

Følger opp kundene

– Så fort vi har denne oversikten, kommer forhandlerapparatet vårt til å følge opp kundene med relevant informasjon, for å sikre at de blir godt ivaretatt og løpende oppdatert i et tidsrom med mer uforutsigbarhet enn det vi alle skulle ønske, sier Skovli.

Skoda har ifølge Elbilstatistikk.no levert 4247 Enyaq i år, og i skrivende stund er det levert ut 244 biler så langt denne måneden. Det er med andre ord ikke snakk om full stans.

Skodas talsperson sier til DPA at de forventer at halvledermangelen vil reduseres senest i løpet av andre halvår neste år.

I Enyaq-grupper i sosiale medier ser det ut til at mange kunder som har bestilt bil de siste par månedene har fått beskjed om lange leveringstider, særlig for biler med firehjulstrekk. Enkelte oppgir å ha fått estimert leveringstid om 6 til 9 måneder.

En rapport fra bilmarkedsanalytiker Mattias Schmidt viser at det ikke nødvendigvis står like ille til alle steder i Volkswagen-gruppen.

Ved «MEB-fabrikken» i Zwickau er produksjonsvolumet på vei oppover, og nærmer seg sakte men sikkert målet på 1500 produserte biler om dagen. Volkswagen skal overfor analytikeren tidligere i år gitt uttrykk for at de ikke tror halvledermangelen vil ramme elbiler verre enn avgassbiler.

Delemangelen har ført til at mange biler leveres med redusert utstyrsnivå.