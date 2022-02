Skip med tusener av biler brenner fortsatt

De 22 besetningsmedlemmene ble evakuert da nesten 200 meter lange Felicity Ace tok fyr 170 kilometer fra Azorene onsdag. Siden har det herreløse skipet, som var på vei fra Emden i Tyskland til USA, vært i drift.

På de mange bildekkene i skipet er det rundt 4.000 nye biler fra Volkswagen-konsernet, inkludert Audier, Bentleyer, Lamborghinier og 1.100 Porscher beregnet på det amerikanske markedet.

Brannen brøt ut på et av bildekkene og spredte seg fra baug til akterenden. På grunn av de høye temperaturene har skipssiden begynt å smelte noen steder, og skipet har fått slagside.

Slagsiden gjør at det ikke kan brukes store mengder vann i slukkingen. Dessuten er det fare for at vannet kan skylle giftige stoffer ut i sjøen, sier havnekaptein João Mendes Cabeças på øya Faial på Azorene.

Mange av bilene på skipet er elektriske, og batteriene kompliserer slukningsarbeidet ytterligere, sier han.

Tre havgående slepebåter ventes å være på plass onsdag, men det er lite trolig at skipet kan taues i havn på Azorene på grunn av størrelsen.