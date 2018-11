Skeptikere frykter at alle med penger rømmer fra Kairo

Egypt er i gang med byggingen av en ny hovedstad. Det er foreløpig ukjent hva den skal hete.

Den nye hovedstaden skal ligge om lag 45 kilometer øst for Kairo, og området skal være på cirka 687 kvadratkilometer. I hovedstaden skal det blant annet ligge en flyplass, et operahus, 20 skyskrapere og alle regjeringsbygningene.

Prosjektet, som er anslått å ha en prislapp på rundt 382 milliarder kroner (45 milliarder dollar), er president Abdel-Fattah al-Sisis store prosjekt. Han ble valgt inn i 2014, året etter han ledet militærkuppet mot Egypts første folkevalgte president, Mohamed Mursi.

Begeistret statsminister

Egypts statsminister Mostafa Madbouli, som også er boligminister, er svært entusiastisk til prosjektet.

– Historien vil være rettferdig med denne generasjonen egyptere, og våre barnebarn vil huske vår bragd, en bølge av byggevirksomhet uten sidestykke i den moderne tids Egypt, sier han.

Den nåværende hovedstaden Kairo huser 20 millioner mennesker, og regjeringen sier at antallet innbyggere vil øke til 40 millioner innen 2050.

Kritikere av prosjektet mener at midlene kunne komme bedre til nytte ved å styrke andre deler av økonomien eller restaurere den nåværende hovedstaden.

Den nye byen skal ligge 45 kilometer øst for Kairo. Kostnadene er beregnet til nærmere 400 milliarder kroner.

Kritiseres for å være autoritær

Kritikerne har også betegnet at al-Sisis avgjørelse om å igangsette et så stort prosjekt uten å først ha tatt stilling til hva andre måtte mene, som autoritær. Al-Sisi er kjent for å gå hardt ut mot kritikere, og har oppfordret landets innbyggere til å kun lytte til ham. I tillegg har han uttalt at han kun kan holdes til ansvar overfor gud.

Han har i tillegg uttalt at Egypts ressurser er begrensede, noe som har gjort at kritikere stiller seg uforstående til det store pengebeløpet som legges ned i hovedstadsprosjektet.

Forslummingen av Kairo fryktes å tilta dramatisk når byen degraderes, og landets administrative senter flytter ut. Foto: NTB Scanpix / AP Photo / Nariman El-Mofty

– Kanskje al-Sisi vil gå ned i historiebøkene som lederen som bygde den nye hovedstaden, men om ikke egyptere ser bedring i levestandarden og i de offentlige tilbudene vil han bli husket som president som ødela middelklassen, sier den politiske analytikeren Hassan Nafaa til nyhetsbyrået AP.

Frykt for Kairos fremtid

Det er fryktet at hovedstadsbyttet vil gjøre at problemene i Kairo blir verre enn de er i dag.

Amar Ali Hassan, som er ekspert på sosial politikk, frykter at byen skal bli «neglisjert» og at den skal «dø en langsom død».

I den egyptiske avisen Al-Shorouk skriver byplanleggingseksperten Sameh Abdallah Alayli at ideen om en ny hovedstad er uakseptabel. Han ber om at byggevirksomheten blir stanset og at man heller prioriterer å restaurere hovedstaden.

Kairo har vært Egypts hovedstad i over 1000 år. Det er ikke kjent når den nye hovedstaden skal stå klar.